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06/02/2023 10:54

【外圍經濟】澳洲通脹續升，料澳儲行加息至１０年高位３﹒３５厘

　　《經濟通通訊社６日專訊》分析指，澳洲儲備銀行幾乎肯定會在今年的第一次會議上加息。
大多數經濟師和交易員認為儲備銀行會在周二（７日）將現金利率上調０﹒２５厘至３﹒３５厘
，是自２０１２年９月以來的最高水平。
　　分析認為，澳洲儲備銀行發現自己陷入了困境，目前廣泛的數據顯示經濟正在降溫，但核心
通脹卻高得令人不安。
　　澳洲儲備銀行行長諾威（Ｐｈｉｌｉｐ　Ｌｏｗｅ）之前表示，儲備銀行在利率方面沒有走
上預先設定的道路，並將採取必要措施將通脹率帶回２至３％的目標。（ｒｃ）

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