【外圍經濟】ＩＭＦ總裁：美債務違約將對世界經濟造成巨大傷害

《經濟通通訊社６日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁Ｋｒｉｓｔａｌｉｎａ

Ｇｅｏｒｇｉｅｖａ表示，美國債務違約將令借款成本飆升，進而對美國消費者構成壓力，並對

世界經濟造成巨大傷害。

她表示，如果美國國會無法解決共和黨與美國總統拜登之間提高債務上限的僵局，市場會面

臨崩潰的風險。

她希望違約不會出現，但認為無法想像的事情還是有可能發生。（ｒｃ）

