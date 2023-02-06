【企業盈警】希慎興業（０００１４）料去年盈轉虧１２億元

《經濟通通訊社６日專訊》希慎興業（０００１４）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損約１２億元，２０２１年度純利約１３﹒８３億元。

該集團指，轉盈為虧主因去年約３２﹒５億元的投資物業公平值虧損，相比於２０２１年

７﹒２億元的虧損有所擴大，但有關公平值虧損乃屬非現金性質，對該集團的營運現金流並無影

響，整體財政狀況維持穩健。

該集團預期於本月１７日公布業績。（ｗｈ）

