【企業盈警】北海集團（００７０１）料去年虧損最多９８００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》北海集團（００７０１）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損９０００萬至９８００萬元，比２０２１年度虧損２０６０萬元有所擴大。
該集團指，虧損增加主因其中一項投資物業用途變更為酒店業務，故投資物業租金收入減少
；中港投資物業錄得大幅公平值淨虧損，而２０２１年度於則錄得公平值淨收益約１５４０萬元
，以及非全資附屬公司中漆集團（０１９３２）虧損。
該集團將於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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