【企業盈警】中國宏橋（０１３７８）料去年純利跌４０％

《經濟通通訊社６日專訊》中國宏橋（０１３７８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度淨利潤同比將減少約４０％左右。

該集團指，純利下跌主因儘管去年度其鋁產品銷售單價有所上升，銷售收入同比增長，但主

要原材料採購價格上漲幅度大於鋁產品銷售單價的上漲幅度，使年內毛利較２０２１年同期大幅

減少，以及去年內受人民幣大幅貶值影響，計提大額匯兌損失，而２０２１年同期為匯兌收益，

導致期內溢利下降。

該集團將根據上市規則適時公布業績。（ｗｈ）

