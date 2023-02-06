《經濟通通訊社６日專訊》中國宏橋（０１３７８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度淨利潤同比將減少約４０％左右。
該集團指，純利下跌主因儘管去年度其鋁產品銷售單價有所上升，銷售收入同比增長，但主
要原材料採購價格上漲幅度大於鋁產品銷售單價的上漲幅度，使年內毛利較２０２１年同期大幅
減少，以及去年內受人民幣大幅貶值影響，計提大額匯兌損失，而２０２１年同期為匯兌收益，
導致期內溢利下降。
該集團將根據上市規則適時公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
06/02/2023 07:55
【企業盈警】中國宏橋（０１３７８）料去年純利跌４０％
《經濟通通訊社６日專訊》中國宏橋（０１３７８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度淨利潤同比將減少約４０％左右。
該集團指，純利下跌主因儘管去年度其鋁產品銷售單價有所上升，銷售收入同比增長，但主
要原材料採購價格上漲幅度大於鋁產品銷售單價的上漲幅度，使年內毛利較２０２１年同期大幅
減少，以及去年內受人民幣大幅貶值影響，計提大額匯兌損失，而２０２１年同期為匯兌收益，
導致期內溢利下降。
該集團將根據上市規則適時公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話03/02/2023
《嚟緊炒D乜》IGG經典遊戲收入穩健 中線唔難上試5銀
|中國故事03/02/2023
《神州經脈》內地港澳全面通關 財新服務業PMI見擴張 滬指跌
|財經熱話03/02/2023
比亞迪績佳不敵股神再沽貨 跌至咩位買入較安全？
|財經熱話03/02/2023
港府宣布免核酸全面通關 推大型推廣香港活動 本地消費收租股可吼？
|財經熱話03/02/2023
【匯市專訪】歐英央行暗示加息周期結束 歐元英鎊料展開調整浪
|FOCUS03/02/2023
【FOCUS】「3A」放榜光環隕 未來聚焦兩關鍵字
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰