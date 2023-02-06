【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒０４億元，買恒生國企沽騰訊

《經濟通通訊社６日專訊》上周五（３日）恒指低開１４７點，報２１８１１點。最高跌

１３７點報２１８２０點，最低跌４９８點報２１４５９點。恒指收報２１６６０點，跌２９７

點或１﹒３６％。

北水全日淨流出６﹒０４億元，減少６２﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企

業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、商湯（０００２０）；淨賣出最多的依次是騰訊

控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１２９９﹒６億元減少７﹒２％。其中港股通成交３４５﹒５億元，佔總成交

２６﹒６％。

恒生中國企業跌１﹒８４％報７４﹒５元，北水淨買入５﹒９億元；盈富基金跌１﹒３６％

報２１﹒７８元，北水淨買入５﹒６億元；商湯升３﹒３％報２﹒８２元，北水淨買入１億元。

騰訊控股升０﹒５２％報３８５元，北水淨賣出７﹒９億元；美團跌２﹒１５％報

１７２﹒８元，北水淨賣出６﹒９億元；香港交易所無升跌報３５２﹒４元，北水淨賣出３﹒２

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒９２

盈富基金 （０２８００） ５﹒６１

商湯 （０００２０） １﹒０４

國美零售 （００４９３） ０﹒５６

碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒２８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －７﹒９２

美團 （０３６９０） －６﹒９４

香港交易所 （００３８８） －３﹒２２

工商銀行 （０１３９８） －２﹒４９

建設銀行 （００９３９） －２﹒１９

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