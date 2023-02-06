《日入而息》香港與沙地簽訂多項協議，金管局指Ｐ見頂言之尚早

《今天重點》

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香港與沙地簽訂多項協議，港交所與沙特證交所簽合作備忘錄；港交所（００３８８）與沙特證

交所簽合作協議，在金融科技及互掛上市等探索機遇

余偉文稱Ｐ見頂言之尚早，料上季特定分類貸款比率或輕微上升；有需要用財政儲備支持本港經

濟，市場對外匯儲備有信心；余偉文料今年本港經濟復甦，金融體系有能力應對衝擊

陳國基稱新開放口岸運作良好，往來口岸交通配套到位；鄧炳強稱８﹒３萬人經陸路口岸往返兩

地，北上佔５萬

港鐵（０００６６）上午約２﹒２萬名跨境乘客使用東鐵線羅湖站

梁鳳儀稱爭取虛擬資產交易平台發牌制度細則月底諮詢

傳中國燃氣擬分拆增值服務公司上市，籌最多８億美元

差估署表示去年私樓落成量逾２﹒１萬伙，按年升４７％

去年賣地逾半由城投公司拿走，外界警告地方財政風險

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《即日市況》

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中美氣球風波震散港股，恒指低收４３８點，阿里健康瀉逾７％

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《深滬股市》

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權重股挫滬指跌０﹒７６％，ＣｈａｔＧＰＴ概念獨秀

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《美元匯價》

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歐元在５０天線有支持，可短炒波幅

歐元最新報１﹒０７６７╱７１，日圓最新報１３２﹒０５╱０８

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《公司業績》

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日清食品（０１４７５）首三季溢利按年升２﹒６％至２﹒６５億元

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《公司資訊》

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富匯國際（０１０３４）附屬夥海南旅控成立沉香體驗館昨開業

港交所（００３８８）與沙特證交所簽合作協議，在金融科技及互掛上市等探索機遇

中銀香港（０２３８８）近八成港人擬於通關後前往內地，４６％有意大灣區置業

雷軍稱小米１３系列和小米萬兆路由器將升級新一代Ｗｉ－Ｆｉ ７

傳萬達地產發３年期美元債，最快或周一定價

實德環球（００４８７）料今年澳門賭收重返２０１９年六成，主要來自中場貢獻

工銀亞洲出售「賭聯匯不脫勾」期權予私銀客戶

年年卡（０３７７３）與短視頻平台合作開展本地生活數字營銷服務

百盛商業（０３３６８）委任熊康祺為首席財務官

先健科技（０１３０２）與健世科技訂立戰略合作協議

天譽置業（０００５９）清盤呈請聆訊獲押後至４月２８日審理

南岸集團（００５７７）本周四起取消上市地位

ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）主要股東現股權變動

金地商置（００５３５）１月合約銷售按年跌６０％

九建（０００３４）海茵莊園暫錄１２宗成交

蔚來（０９８６６）總裁表示降價是為第一代技術平台的車型清貨

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《國企紅籌》

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盛洋投資（００１７４）終止美國出售物業交易

保利置業（００１１９）１月合同銷售按年增１﹒０５倍

中國海外宏洋集團（０００８１）１月合約銷售額按年跌２８﹒６％

中盈盛達融資擔保（０１５４３）新子公司已獲批准從事融資擔保業務

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《神州民企》

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健世科技（０９８７７）與先健科技（０１３０２）訂立戰略合作協議

力高集團（０１６２２）１月合約銷售按年跌４９％至１３﹒２億元人民幣

雅居樂（０３３８３）１月預售金額按年跌１２﹒７％

新城發展（０１０３０）１月合約銷售金額按年跌２６﹒５％

融信中國（０３３０１）１月總合約銷售額按年跌８４﹒７％

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《中國要聞》

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據報蘋果新款手機內地降價出售，降幅最多８００元人民幣

上海推出今年第一批次２５個集中供應樓盤

華潤電力聯合華為完成「智能光儲發電機」實證測試

疫後首個內地旅行團抵曼谷，泰旅遊局長等接機

多多視頻遭海外影視巨頭集體提告，小米快手有份投資

春運前３０天國內客運航班恢復至疫情前九成以上水平

上海全面開通行政復議網上申請渠道

磐京股權投資基金涉私募違規，遭上海證監局立案調查

政府發事業單位考核規定，連續兩年不合格者可被解僱

發改委表示完善招標投標交易擔保制度，降交易成本

放工不准飲酒？內地保險公司黨委下發最嚴禁酒令

ＩＭＦ表示中國財長與人行行長將出席主權債務圓桌會議

星展正制定大灣區三年計劃，包括廣州成立科技中心

深圳支持中小微企紓困，推稅收優惠、降用房成本等舉措

內地重啟出境旅遊，首團廣州出發赴阿聯酋

國家醫保局表示將輔助生殖技術納入醫保支付範圍

工信部表示功能虛擬化設備納入現行進網許可管理；開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工

作

銀保監表示將整頓地方中小銀行互聯網和異地存款業務

人行１５００億逆回購利率持平，今淨回籠３７３０億

內地汽油價格每噸上調２１０元，柴油價上調２００元

ＩＭＦ報告指中國地產危機亟待解決，ＩＭＦ內部異議

中指院表示１月樓市成交量降，二三線城市環比降逾四成

傳佛山停個人住房對外查詢服務，再現「認貸不認房」

今年１月專項債發行近５千億元，超過去年同期水平

人行表示支持北京建設面向全球的國家級綠色交易市場

銀保監調整保險基準費率，壽險、年金保險費率增一倍

貴州茅台集團起訴拼多多、國登酒業、私房酒業

土耳其地震，外交部表示暫未收到中國公民傷亡報告

寧夏發改委表示煤炭現貨價格最高上限為每噸６６８元

中國商務部長與澳洲貿易部長視頻會談，澳方將訪華

住建部表示推城市公園綠地開放共享，滿足搭帳篷等需求

武漢表示在限購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格

去年賣地逾半由城投公司拿走，外界警告地方財政風險

中金料１月新增貸款４﹒８萬億創歷史新高

同方股份降底價轉讓同方全球人壽，獲多家意向方盡調

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒３４％，國民黨副主席夏立言周三訪大陸

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《外圍經濟》

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ＩＭＦ總裁表示美債務違約將對世界經濟造成巨大傷害

受個人電腦需求大跌衝擊，戴爾將裁員約６６５０人

富國銀行涉嫌導致ＬＪＭ基金８億美元損失而被提訴訟

寶馬將投資８億歐元於墨西哥生產電動車

德國有工會號召郵政員工罷工，要求加薪１５％

澳洲通脹續升，料澳儲行加息至１０年高位３﹒３５厘

英國股市創歷史新高，料升勢不會持續

阿達尼事件持續引發市場恐慌，印度官員呼籲保持冷靜

雨宮正佳若出任日本央行行長對日圓料構成壓力

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《大國博弈》

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日媒表示最快春季實施尖端半導體技術出口管制

謝鋒就美方襲擊中國無人飛艇向美國駐華使館嚴正交涉

高通稱美商務部新政策不影響其對華為供貨

中國外交部表示拉丁美洲上空氣球同屬中國民用無人飛艇

外交部表示飛艇事件意外偶發，考驗美方對中美關係誠意

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《通關復常》

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今日起香港與內地全面通關，各口岸重開過關過程暢順

城巴料暑假跨境路線客量回復至疫情前六至七成

張欣宇料初期南下人流不多，內地客來港意欲暫不強

港鐵（０００６６）上午約２﹒２萬名跨境乘客使用東鐵線羅湖站

鄧炳強稱８﹒３萬人經陸路口岸往返兩地，北上佔５萬

陳國基稱新開放口岸運作良好，往來口岸交通配套到位

香港前往佛山旅遊團出發，導遊對復業感興奮

截至今午２時，大橋珠口岸９２００人次出入境

香港零售管理協會推出逾億元購物禮遇

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《其他消息》

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初選案今早開審，１６人擬不認罪

初選案開審，伍健偉及林景楠今認罪

區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、林景楠將以控方證人身份作供

香港與沙地簽訂多項協議，港交所與沙特證交所簽合作備忘錄

李家超稱將與沙特啟動促進和保護投資協定之正式談判

余偉文稱Ｐ見頂言之尚早，料上季特定分類貸款比率或輕微上升；有需要用財政儲備支持本港經

濟，市場對外匯儲備有信心；余偉文料今年本港經濟復甦，金融體系有能力應對衝擊

陳茂波稱１２月出口貨值跌幅創新高籲保持警惕

金管局表示第四季中小企感銀行收緊貸款比例升至１８％

香港馬拉松周日舉行，多區封路逾２３０條巴士線影響

張婉婷稱若執導之紀錄片不獲主角同意公映，電影應不再上映

差估署表示去年私樓落成量逾２﹒１萬伙，按年升４７％

梁鳳儀稱爭取虛擬資產交易平台發牌制度細則月底諮詢

深股通全日流出９億元，外資連續兩日淨流出；滬股通額度全日用２２億元，外資流出５億元

本港新增２９１宗陽性核酸檢測個案，多５名患者亡

中原十大屋苑周末成交升七成至２２宗，轉勢大局已定

仲量聯行表示發展商競投豪宅地意欲減，銷售放緩及回本期延長成隱憂

車銀優、韓韶禧出任韓國佐丹奴代言人

３香港夥ＥｖｅｎｔＸ合作為客戶訂製一站式展覽方案

匯豐ＰａｙＭｅ調查指３６％受訪者曾因忘帶現金或信用卡放棄消費

大新料年內本港零售銷售重上每月平均４００億規模

渣打上調今年增長預測至３﹒２％，通脹預測２﹒３％

富邦人幣定存６個月息２﹒７厘，一年期２﹒９厘

睿峰新一輪招標暫售５伙，總成交約５０００萬元

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