《國金頭條》汽球風波打壓華爾街氣氛，美股續受壓中概股連跌３日

《經濟通通訊社７日專訊》中美汽球風波打擊市場情緒，非農就業數據亦令華爾街擔憂聯儲

局繼續保持鷹派，美股周一（６日）繼續受壓下行。投資者正觀望周二（７日）聯儲局主席鮑威

爾的公開講話，以及周三（８日）美國總統拜登發表的國情咨文。

納指跌１１９﹒５點，或１％，收１１８８７﹒４５點。道指跌３４﹒９９點，或０﹒１％

，收３３８９１﹒０２點。標普５００跌２５﹒４點，或０﹒６１％，收４１１１﹒０８點。

亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克（Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ）表示，１月強勁的就業

報告，增加了聯儲局最終將利率升至比預期更高水平的可能性。

地緣政治的擔憂也隨之而來，美軍擊落中國氣球，事件導致美國上市的中概股第３天大跌。

而俄烏戰爭亦將近一年，消息指美國準備最快於本周對俄羅斯製造的鋁徵收２００％的關稅，持

續向俄施壓。

蘋果、亞馬遜和谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ Ｉｎｃ。等大型股的重挫也打壓市場氣氛。

戴爾宣布將裁員約６６５０人，成為最新一家裁員數量在數千級別的科技公司。



＊通脹壓力及地緣政治推動美元上行＊



通脹壓力未退及地緣政治形勢惡化，推動美元上行。紐約尾盤美匯指數漲１﹒１２％，至

１０２﹒９２。歐元兌美元貶升至４周低位，報１﹒０７２４。美元兌日圓升逾１％，至

１３２﹒６３。

紐約期金由３周低位小幅上升０﹒２％，收每盎司１８７９﹒５美元。經濟前景不明朗及土

耳其大地震影響地中海石油運輸，原油價格收盤上漲， 紐約期油４個交易日來首次走高，漲

７２美仙報７４﹒１１美元。布蘭特原油期貨上漲１﹒０５美元，至每桶８０﹒９９美元。

（ｊｆ）

