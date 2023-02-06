《運籌帷幄－梁業豪》恒指具條件跌至１９６０５

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向好。周末期間股市投資氣候因氣球事件轉差，中美關係暫時不易轉好。昨早（６日）甫
開市即見淡友率先進攻，令即市圖形勢變得顯著向淡。雖然好友很快便入市反擊，可惜無攻而回
，恒指跌至更低水平。於恒指跌抵（ｃ）浪或（ａ）－ｃ浪量度跌幅目標２１２４３後，大家應
會留意到指數乏力回升，好友只得且戰且退。明顯地，淡友已將再攻目標放於自去年１０月３１
日低位１４５９７起升幅的０﹒２３６倍量度跌幅水平２０７８８。
這是筆者近日一直看的短期調整幅度的「最低消費」，且認為若港股大市的沽壓增大，恒指
可跌至１９６０５，甚至１８６４９，即上述升浪幅度的０﹒３８２倍和０﹒５倍量度跌幅目標
。於首目標２０７８８到達，或指數期貨小時圖形勢有跡象正式轉好前，好友不應急於入市短線
圖利。至於已依從筆者的建議，早前中長線偷步沽貨走位的朋友，亦不應急於入市補貨。根據該
建議，中線減持現貨所涉及的資金為１２﹒５％至２５％，長線則為１５％至３０％，各位稍後
入市補貨時，宜伺機分批行動。
《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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