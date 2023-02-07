《缸邊隨筆－石鏡泉》吹脹

《缸邊隨筆》今天（７日）文章本應分析上周五（３日）的美１月就業數據，但要等明天

（８日）才談，先講下「吹脹」，就是那個氣球。如果２月份普京不出重兵打烏克蘭，則這個「

氣球」應是今年２月的最重大「軍事行動」。



有幾重大？看看美傳媒怎報道（可能是老作）拜登和五角大樓對這個氣球的處置討論。



「Ｉ ｏｒｄｅｒｅｄ ｔｈｅ Ｐｅｎｔａｇｏｎ ｔｏ ｓｈｏｏｔ ｉｔ ｄｏｗｎ

ｏｎ Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ ａｓ ｓｏｏｎ ａｓ ｐｏｓｓｉｂｌｅ，」 ｓａｉｄ

Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｂｉｄｅｎ， ｃａｖｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｃｒｉｅｓ ｏｆ

ｔｈｅ ｃｒｏｗｄ﹒



「Ｔｈｅｙ ｄｅｃｉｄｅｄ － ｗｉｔｈｏｕｔ ｄｏｉｎｇ ｄａｍａｇｅ ｔｏ

ａｎｙｏｎｅ ｏｎ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ － ｔｈｅｙ ｄｅｃｉｄｅｄ ｔｈａｔ

ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｔｉｍｅ ｔｏ ｄｏ ｔｈａｔ ｗａｓ ｗｈｅｎ ｉｔ ｇｏｔ

ｏｖｅｒ ｗａｔｅｒ，」 ａｄｄｅｄ Ａｍｅｒｉｃａ＇ｓ Ｃｏｍｍａｎｄｅｒ－ｉｎ－

Ｃｈｉｅｆ， ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｉｎｇ ｔｈａｔ ｏｆ ｔｈｅ ｍａｎｙ

ｔｅｒｒｉｆｉｃ ｕｓｅｓ ｆｏｒ Ｆ－２２ｓ， ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｓｏｆｔ

ｌａｎｄｉｎｇｓ ｉｓ ｎｏｔ ｏｎｅ﹒



「Ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ １２－ｍｉｌｅ ｌｉｍｉｔ， ｔｈｅｙ

ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｌｙ ｔｏｏｋ ｉｔ ｄｏｗｎ， ａｎｄ Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ

ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔ ｏｕｒ ａｖｉａｔｏｒｓ ｗｈｏ ｄｉｄ ｉｔ。」



＊擊落氣球是炮彈射蚊鬚＊



大致上是拜登惱火，這個三軍總司令下令當氣球飄到海面上，美國１２浬領海範圍之內，用

Ｆ２２戰機，把氣球射下來。



認真炮彈射蚊鬚，不是瞄準難，而是卡通！！！



這個氣球的飄移路線，當在蒙大拿州被民眾發現報告美政府後，這氣球仍飄呀飄，由美國西

岸飄到美國東岸，其間，美戰機Ｆ２２曾多次升空監察，但都沒有採取到任何毁滅氣球行動，只

是望、望、望，一直到這氣球飄出美國東部海岸，當氣球下降到１８０００米，在北加羅納州對

出海面被美Ｆ２２戰機擊落，並有美國軍方的偵察機在氣球殘骸的海面上跟蹤，直到被海軍打撈

起為止。



為免妨礙打撈，美國航空局發出禁止在該區的飛行禁令。



Ｔｈｅ ＦＡＡ ｈａｓ ｉｓｓｕｅｄ ａ ｇｒｏｕｎｄ ｓｔｏｐ╱ＴＦＲ－ａｉｒ

ｓｐａｃｅ ｃｌｏｓｕｒｅ ｆｏｒ ｐａｒｔｓ ｏｆ Ｎｏｒｔｈ Ｃａｒｏｌｉｎａ

ａｎｄ Ｓｏｕｔｈ Ｃａｒｏｌｉｎａ﹒ Ａｌｌ ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ａｔ

Ｃｈａｒｌｅｓｔｏｎ， Ｍｙｒｔｌｅ Ｂｅａｃｈ， ａｎｄ Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ

ａｒｅ ｐａｕｓｅｄ ｆｏｒ ｎａｔｉｏｎａｌ ｓｅｃｕｒｉｔｙ

ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅｓ﹒ Ｔｈｉｓ ｉｓ ｉｎ ｅｆｆｅｃｔ ｕｎｔｉｌ ２：４５

ＥＴ﹒



Ｉｍｐａｃｔｉｎｇ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ： ｏｔｈｅｒ ╱ ｓｅｃｕｒｉｔｙ



Ｃｏｍｍｅｎｔｓ ： ＦＤＣ Ｎｏｔａｍ ３╱１０２８ ａｎｄ ３╱１０２９

ｉｓ ｉｎ ｅｆｆｅｃｔ ｄｕｅ ｔｏ ｎａｔｉｏｎａｌ



Ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅｓ﹒ Ａｌｌ ａｉｒｃｒａｆｔ ａｒｅ

ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ ｆｒｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ



Ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ ａｆｆｅｃｔｅｄ ａｒｅａ ｏｆ ｔｈｉｓ ＴＦＲ

ｆｒｏｍ ＳＦＣ－ＦＬ６００ ｆｒｏｍ １７４５ｚ ｔｏ １９４５ｚ﹒



這個禁令涉及關閉了三個機場及鄰近空域，不可謂不大件事。



這個使白宮和美軍方頭大的氣球是怎樣的呢？大概是如。這個被Ｆ２２擊落的氣球的那一刻

是個歷史性時刻，這是Ｆ２２服役以來的第一次實際軍事行動，此相可能入選２０２３年十大紀

事之一。



美國防部部長發表了新聞公告，嘩！是國防部長發呀，不是由新聞官發，可見美國防部對此

氣球之重視，公告如下：



Ｔｈｅ ＵＳＳ Ｃａｒｔｅｒ Ｈａｌｌ（ＬＳＤ－５０）（ａｌｏｎｇ ｗｉｔｈ

ｎｕｍｅｒｏｕｓ ｓｋｉｐｐｅｒ ｓｉｚｅｄ ｓｕｒｆａｃｅ ｃｒａｆｔ， Ｉ

ａｓｓｕｍｅ）ｉｓ ａｒｒｉｖｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｓｐｌａｓｈｄｏｗｎ ｚｏｎｅ

ｆｏｒ ｂａｌｌｏｏｎ ｒｅｃｏｖｅｒｙ﹒



Ｔｈｉｓ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ， ａｔ ｔｈｅ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ｏｆ

Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｂｉｄｅｎ， ＵＳ ｆｉｇｈｔｅｒ ａｉｒｃｒａｆｔ

ａｓｓｉｇｎｅｄ ｔｏ Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｃｏｍｍａｎｄ

ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｌｙ ｂｒｏｕｇｈｔ ｄｏｗｎ ｔｈｅ ｈｉｇｈ－

ａｌｔｉｔｕｄｅ ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ ｂａｌｌｏｏｎ ｌａｕｎｃｈｅｄ ｂｙ

ａｎｄ ｂｅｌｏｎｇｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ Ｐｅｏｐｌｅ＇ｓ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ

Ｃｈｉｎａ（ＰＲＣ）ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｗａｔｅｒ ｏｆｆ ｔｈｅ ｃｏａｓｔ ｏｆ

Ｓｏｕｔｈ Ｃａｒｏｌｉｎａ ｉｎ ＵＳ ａｉｒｓｐａｃｅ﹒ Ｔｈｅ ｂａｌｌｏｏｎ

， ｗｈｉｃｈ ｗａｓ ｂｅｉｎｇ ｕｓｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ＰＲＣ ｉｎ ａｎ

ａｔｔｅｍｐｔ ｔｏ ｓｕｒｖｅｉｌ ｓｔｒａｔｅｇｉｃ ｓｉｔｅｓ ｉｎ ｔｈｅ

ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ， ｗａｓ ｂｒｏｕｇｈｔ

ｄｏｗｎ ａｂｏｖｅ ＵＳ ｔｅｒｒｉｔｏｒｉａｌ ｗａｔｅｒｓ﹒



Ｏｎ Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ， Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｂｉｄｅｎ ｇａｖｅ ｈｉｓ

ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ ｔｏ ｔａｋｅ ｄｏｗｎ ｔｈｅ

ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ ｂａｌｌｏｏｎ ａｓ ｓｏｏｎ ａｓ ｔｈｅ

ｍｉｓｓｉｏｎ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ａｃｃｏｍｐｌｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈｏｕｔ

ｕｎｄｕｅ ｒｉｓｋ ｔｏ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｌｉｖｅｓ ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ

ｂａｌｌｏｏｎ＇ｓ ｐａｔｈ﹒



Ａｆｔｅｒ ｃａｒｅｆｕｌ ａｎａｌｙｓｉｓ， ＵＳ ｍｉｌｉｔａｒｙ

ｃｏｍｍａｎｄｅｒｓ ｈａｄ ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ ｄｏｗｎｉｎｇ ｔｈｅ

ｂａｌｌｏｏｎ ｗｈｉｌｅ ｏｖｅｒ ｌａｎｄ ｐｏｓｅｄ ａｎ ｕｎｄｕｅ

ｒｉｓｋ ｔｏ ｐｅｏｐｌｅ ａｃｒｏｓｓ ａ ｗｉｄｅ ａｒｅａ ｄｕｅ ｔｏ

ｔｈｅ ｓｉｚｅ ａｎｄ ａｌｔｉｔｕｄｅ ｏｆ ｔｈｅ ｂａｌｌｏｏｎ ａｎｄ

ｉｔｓ ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ ｐａｙｌｏａｄ﹒ Ｉｎ ａｃｃｏｒｄａｎｃｅ

ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ＇ｓ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ， ｔｈｅ

Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｄｅｆｅｎｓｅ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ｏｐｔｉｏｎｓ ｔｏ

ｔａｋｅ ｄｏｗｎ ｔｈｅ ｂａｌｌｏｏｎ ｓａｆｅｌｙ ｏｖｅｒ ｏｕｒ

ｔｅｒｒｉｔｏｒｉａｌ ｗａｔｅｒｓ， ｗｈｉｌｅ ｃｌｏｓｅｌｙ

ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｉｔｓ ｐａｔｈ ａｎｄ ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ﹒ Ｔｈｉｓ ａｃｔｉｏｎ ｗａｓ

ｔａｋｅｎ ｉｎ ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ， ａｎｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｆｕｌｌ

ｓｕｐｐｏｒｔ， ｏｆ ｔｈｅ Ｃａｎａｄｉａｎ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ﹒ Ａｎｄ

ｗｅ ｔｈａｎｋ Ｃａｎａｄａ ｆｏｒ ｉｔｓ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｔｏ

ｔｒａｃｋｉｎｇ ａｎｄ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ ｂａｌｌｏｏｎ

ｔｈｒｏｕｇｈ ＮＯＲＡＤ ａｓ ｉｔ ｔｒａｎｓｉｔｅｄ Ｎｏｒｔｈ

Ａｍｅｒｉｃａ﹒ Ｔｏｄａｙ＇ｓ ｄｅｌｉｂｅｒａｔｅ ａｎｄ ｌａｗｆｕｌ

ａｃｔｉｏｎ ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｓ ｔｈａｔ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｂｉｄｅｎ

ａｎｄ ｈｉｓ ｎａｔｉｏｎａｌ ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｔｅａｍ ｗｉｌｌ ａｌｗａｙｓ

ｐｕｔ ｔｈｅ ｓａｆｅｔｙ ａｎｄ ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ

Ａｍｅｒｉｃａｎ ｐｅｏｐｌｅ ｆｉｒｓｔ ｗｈｉｌｅ ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙ ｔｏ ｔｈｅ ＰＲＣ＇ｓ ｕｎａｃｃｅｐｔａｂｌｅ

ｖｉｏｌａｔｉｏｎ ｏｆ ｏｕｒ ｓｏｖｅｒｅｉｇｎｔｙ。



氣球殘骸找到了，會有甚麼的軍事、偵察機密及儀器在其中，如果有，則白宮和美國防部如

斯大陣仗，是必然的：但如果乜機密都無，則白宮和美國防部是否有被吹脹之感？



我們不必細究，等美國政府發公布好了。如果這氣球真有軍事偵察任務或軍用儀器，美政府

應在兩三日內便召開全球新聞發布會，把證據抖出來，找中國麻煩，如果美官方聲啞，大家就知

道美政府是被吹脹了。



為甚麼是被吹脹？無實質證據就只好拿陰謀論來說事，就是中國是拿這個氣球來試找出條日

後「空炸」美國的非戰機、非衛星、非導彈途徑。不過他們或要附加說明，為甚麼上帝不再

Ｓａｖｅ美國，而是硬要將中國氣球吹到美國本土來，如果上帝不回應，白宮及美國防部就只有

被吹脹份兒。



目前全球上空有幾十個這樣的氣球在飄，不過不全是中國的。加拿大軍方就公布，有第二個

中國氣球會飄來加拿大。而美國防部又謂留意到有另個氣球在南美洲漂浮，正是氣球何其多，想

打？你打得幾多個？吹脹！！！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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