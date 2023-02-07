《專家之言－李偉傑》美或進取加息美元轉強，料恒指調整時間拉長

《專家之言》美國最新非農就業職位增幅遠高於市場預期，市場再度關注美國聯儲局將進取

加息以壓制通脹，刺激美元指數由近期低位１００﹒９反彈至１０３水平，美元反彈繼續綁架市

場投資情緒，美匯指數以１０５﹒５為臨界點，假若突破應該進一步減持股份。除此之外，上周

提及內地長假後北水回歸將食胡帶來調整，不過今次調整幅度較預期為深，而在美元轉強下，

２０天移動平均線失守，預料調整時間及空間將進一步拉長，在１月初恒指在２０８００點出現

上升裂口，相信今次有機會反覆下次該水平，而重要支持位置繼續放於２５０天平均線

２０１９１點。



＊中美關係緊張外資流出，業績期臨近增不確定性＊



此外原本在上周末期間訪華的美國國務卿布林肯因為「氣象氣球誤入美國」事件，而取消訪

華行程，使有機會促進中美雙方關係的訪華行程押後，令中美高層錯失一個面對面溝通機會，凸

顯中美角力及關係依然緊張，而在１月期間，外資經互聯互通持續流入內地資金超過１４００億

元，但剛好在上周五（３日）資金變為淨流出，雖然流出金額不算太多，但亦使市場帶來一定的

投放意欲降溫。進入２月期間，相信市場氣氛會變得審慎，因為大升浪開始出現調整，加上企業

業績公布臨近，企業盈喜和盈警將不定時發放消息，為股份帶來更多不確定性因素，加上去年第

四季在疫情影響下，經濟狀況表現疲弱，相信要跑贏大行預期才能帶來支撐，因此２月開局應偏

向審慎，而內地「復常」本港「通關」是３年期望，相信經過業績期後，港股可再度受惠經濟復

甦帶來上升動力。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫

者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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