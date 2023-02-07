《盤後部署》恒指終止三連跌，三桶油造好，中海油現價買入值博？

《經濟通通訊社７日專訊》恒指上日跌逾４００點，今日高開６６點，報２１２８８。騰訊

（００７００）高開１﹒１１％，舜宇（０２３８２）高開１﹒４４％。恒指早段升幅逐步擴大

至逾５８０點，高見２１５１２。半日升１７７點，報２１３９９。午後部分科技股走勢轉弱，

恒指升勢都有所放緩，最終總算終止過去三個交易日的跌勢。

恒指全日收報２１２９８，升７６點或升０﹒３６％，主板成交１０３７﹒７７億元。國企

指數報７２３２，升４２點或升０﹒６０％。恒生科技指數報４５１６，升５１點或升

１﹒１５％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２４８，升９點或升０﹒２９％，成交３２１２﹒５８億

元人民幣；深證成份指數報１１９２６，升１４點或升０﹒１２％，成交１９５７﹒８２億元人

民幣。



＊百度飆逾１５％＊



科技股之中，百度（０９８８８）表現突出。公司正式確認推出類似於ＣｈａｔＧＰＴ嘅

ＡＩ聊天機械人產品，名為「文心一言」，３月完成內測後將向公眾開放。股價曾漲逾１６％，

收市升１５﹒３３％，報１６２﹒５元，成交約４０８５萬股，涉資６５﹒０４億元，盤中高見

１６６﹒３元，最低見１４１﹒５元，為表現最佳藍籌股。

騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）則靠穩，騰訊升０﹒８５％，報３８０元；

阿里巴巴升１﹒５５％，報１０４﹒８元；美團（０３６９０）跌０﹒２４％，報１６３﹒７元

；京東集團（０９６１８）無升跌，報２２２﹒６元。



＊中海油１０﹒５元為最終防線＊



土耳其大地震影響地中海石油運輸，隔晚原油價格收市報升。紐約期油漲７２美仙，報每桶

７４﹒１１美元；布蘭特期油漲１﹒０５美元，報每桶８０﹒９９美元。

隔晚油價造好，三桶油今日同樣報升。中石化（００３８６）現價升０﹒９７％，報

４﹒１５元；中石油（００８５７）升０﹒７４％，報４﹒１元；中海油（００８８３）升

２﹒１５％，報１１﹒４元。

在日線圖上，中海油自去年１２尾回升，雖然近幾個交易日都未能衝破１月高位１１﹒７元

，但上日在１１元見支持，而該位為１月２０日裂口上升的低位，走勢未轉差。經過數日整固後

，股價今日收市只差０﹒２元即與１０天線重疊，短線估計仍有上升空間，並挑戰２０１８年高

位１１﹒９元水平。

部署方面，由於中海油現價與１１﹒９元相差不遠，短炒值博率不高，無貨者可候至１１元

附近買入。持貨者則可視２０天線（現約１０﹒８８）為第一條防線，失守此位可減持倉位。最

終防線可設於１０﹒５元，因為該位為１月１３日裂口上升的附近，去年亦數度在此遇上阻力，

估計為較重要的支持位。若果１０﹒５都失守，則可將餘下持倉全數沽出。（ｅｒ）

