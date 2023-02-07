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07/02/2023 08:30

【國際要聞】土敍７﹒８級大地震近４千死亡，里拉崩跌至歷史低點

　　《經濟通通訊社７日專訊》土耳其與敍利亞接壤地區周一（６日）發生２次黎克特制７﹒８
級地震，及１次６級強震，造成至少逾３８００人死亡，１﹒５萬人受傷，其中土國死者達
２３７９人。世界衞生組織更估計，地震的死亡人數可能突破２萬人以上。受災情影響，土耳其
里拉兌美元一度跌至１８﹒８５里拉的歷史最低位。（ｊｆ）

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