【國際要聞】土敍７﹒８級大地震近４千死亡，里拉崩跌至歷史低點

《經濟通通訊社７日專訊》土耳其與敍利亞接壤地區周一（６日）發生２次黎克特制７﹒８

級地震，及１次６級強震，造成至少逾３８００人死亡，１﹒５萬人受傷，其中土國死者達

２３７９人。世界衞生組織更估計，地震的死亡人數可能突破２萬人以上。受災情影響，土耳其

里拉兌美元一度跌至１８﹒８５里拉的歷史最低位。（ｊｆ）

