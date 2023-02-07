《政經范局－范強》後疫情時代的「流浪地球」

《政經范局》在美國主流政界及媒體當前推動全方位壓制中國的政治氣氛下，《流浪地球》

的公映，尤其是在北美的上畫，毫不意外引了一場文化爭吵。諷刺的是，原著作者劉慈欣

２０１５年獲得雨果成就獎時，中國科幻迷曾一度因為他獲得的國際認知而歡呼鼓掌，怎會料到

在８年後，他的作品卻成了美國主流媒體及文化操控力量的「二維打擊標靶」？



被視為全球最權威科幻及奇幻作品成就獎的「雨果獎」，是源起於１９５３年美國費城第

１１屆世界科幻年會。獲得這個獎項，是劉慈欣聲名大噪的轉折點，不僅他的作品被翻譯成英、

日文等版本，隨之亦催生了《流浪地球》、《三體》等電影、電視及動漫系列。



＊中美交惡改變《流浪地球》軌跡＊



當年內地對劉慈欣獲得雨果獎的雀躍程度，也側面反映了作者、內地科幻迷及文化工業界，

其實並沒有排斥對美國，以及更大範圍的西方文化工業的借鏡。不過，就在劉慈欣獲獎的短短一

年多後，美國時任總統特朗普上任，中美關係急轉直下，同時也改變了《流浪地球》的「軌跡」

。



這導致至少是在科幻界可以連接東西方文化，或是促成相互啟發及反省的劉慈欣其及作品，

如今成了意識型態「嘴炮」的消費品。把其作品指斥為宣揚狹義「民族主義」的快餐式影評，要

麼對其創作起源一無所知，要麼就是泛政治化的粗糙扭曲。



例如，對劉慈欣起到啟蒙作用的一位重要人物，其實是已故西方科幻文學泰斗阿瑟．克拉克

（Ａｒｔｈｕｒ Ｃｌａｒｋｅ）。後者與電影大師寇比克合作，締造了１９６８年的《太空漫

遊２００１》，成為荷里活科幻電影的里程碑。劉慈欣作品中就傳承了不少克拉克作品的科幻元

素，例如《流浪地球》中連接月球的天梯。



正因為針對《流浪地球》的批評是出於對意識型態和「文化優越性」的消費，其指控往往經

不起推敲。例如指地球上只有約一半人口可以經抽籤方式進入地下城避難，而另一半人留在地面

自生自滅，是反映了「經歷文革後一代中國人思維中的冷酷」。



＊給劉慈欣扣頂冷酷的帽子＊



還記不記得１９９８年公映的《末日救未來》？美國公眾也是通過政府的隨機抽籤，來決定

誰可以進入「諾亞方舟」地堡，而且幸運者只是美國公眾中的極少數，世界各國更是留下空白。

而到了２００９年公映的美國末世科幻片《２０１２》中，以一種對資本過度膨脹的警世態度，

描繪了抽籤方式被進一步取消，只有全球人口金字塔中最頂端的政要及富豪，才夠資格擠上「方

舟」求生艦，因為只有他們具有所需的金錢和權力來打造「方舟」。



至於文革，實際上劉慈欣在其全球知名度最高的作品《三體》中，就是以這段歷史為故事起

點。他還安排了主角之一的女知青葉文潔因為「階級成份」被迫害，偷看美國環保啟蒙著作《寂

靜的春天》惹禍，以及加入「紅岸基地」的經歷，來拉開整個三部曲的序幕。顯然，劉慈欣對文

革期間的人性扭曲顯然是持批判和反思態度的，很難據此無端給他扣上一頂「冷酷的帽子」。



導致他的作品被「鞭撻」的短期原因，在於公映期的「巧合」：《流浪地球》電影版首集正

好是在新冠疫情爆發前的２０１９年春節公映，前傳則是在結束清零政策後的２０２３年春節上

畫。結果，《流浪地球》展示的「人類命運共同體」和「集體主義」，就成了中美之間「清零政

策」和「群體免疫」之間，制度和信仰之爭的象徵性文化符號。



＊無神論者對「叢林法則」的恐懼＊



但是，導致美國文化評論界感到「不適」的，也許還有更深層次的水土不服：例如，劉慈欣

展示了一種「無神論者」的科幻敍事，雖然它同樣存在末日危機的挑戰，但卻並沒有西方作品中

「方舟」這類慣性出現的「救世」符號，同時亦缺乏人被更高文明「創造」，或是因人類行為遭

受「末日審判」這類宗教寓意的伸延。



在劉慈欣作品中「人」就是主體，即「從來就沒有甚麼救世主」。左右其故事內容的宇宙秩

序，建基於「叢林法則」。也正基於此，他被斥為推祟「社會達爾文主義」。也許這也是劉慈欣

作品中最容易引發分歧的地方，但他影射的顯然是發展中國家，在面對具有壓倒性力量的超級文

明時，對「叢林法則」的恐懼和不是推崇。



例如在《三體》中，外太空超級文明面對具有發展潛力的新興文明時，會發動「科技鎖死」

，甚至毫不猶疑實施「二維化」打擊，使之胎死腹中。就此角度而言，劉慈欣的科幻世界確實具

有某種現實性和預見性。正如當前中國正遭到來自美國的全方位「鎖死」，而美軍Ｆ２２隱形戰

機近日對中國「流浪氣球」發射導彈，亦使得美國的這場空中「降維打擊」，展示出近乎科幻色

彩的一幕。



分別在於，作為「叢林法則」的施行者，美國政界、媒體，甚至公眾對這一幕呈現出歡呼鼓

掌的雀躍之情，而作為「叢林法則」的受者，中國的公眾亦在太平洋彼岸記住了這一幕。

《經濟通通訊社評論員 范強》

