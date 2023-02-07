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07/02/2023 18:14

《台股攻略－黃振宇》美股連日受壓，台股好淡爭持

　　《台股攻略》美股連日受壓，台股今日（７日）好淡爭持，鋼鐵、塑膠及水泥等傳產股撐市
，加權指數最多升６９點，惟電子權值股普遍走弱，大市進入拉鋸悶局，生物科技及觀光股則受
市場追撐，指數最終收１５４００點，微升８點，成交金額縮減至１８７５﹒８７億元（新台幣
．下同），三大法人合計淨賣出２７﹒２２億元。
　　電子權值股方面，台積電收５２３元，跌０﹒５７％；聯發科收７１７元，跌１﹒９％；鴻
海收１００﹒５元，跌１％，險守百元關口；廣達獲資金追捧，收７７﹒８元，升１﹒８％；聯
電、瑞昱、聯詠、矽力－ＫＹ及南電等電子指標股均升０﹒２％至２﹒９％。傳統產業股造好，
國際鋼價持續上升，中鋼獲資金追捧，股價勁揚１﹒３％；中鴻、千興、威致及志聯均升１％至
３％；台塑化、南亞、台泥、豐泰、聚陽及正隆等指標股亦獲資金進駐，均升１﹒２％至
１﹒８％。航運股方面，貨櫃三雄的萬海升近２％，陽明及長榮無起跌。散裝航運的台驊投控及
裕民升超過１％，建新國際升超過３％。航空雙雄受壓，華航跌１﹒５％，長榮航跌０﹒９％。
資金持續轉進生物科技股，保瑞及鐿鈦同步漲停，晉弘升７﹒７％，國光生、和康生、美時、訊
映、永日、健喬、強生、台康生技及高端疫苗均升２﹒７％至６﹒５％。
　　由於蘋果公司旺季銷售不如預期，其智能手機ｉＰｈｏｎｅ銷售緩慢，市場重新檢視消費電
子銷售動能及去庫存問題，加上新台幣走勢轉弱，電子股主導下，影響台股表現，建議投資者現
時宜保留資金，留意法人資金動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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