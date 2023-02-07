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即市新聞

07/02/2023 11:22

《窩輪豪情－梁業豪》短期調整已迅速完結？機會很低

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源
業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百度
（０９８８８）、普拉達（０１９１３）與華潤電力（００８３６），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選中銀香港（０２３８８）、京東集團（０９６１８）與招商銀行（０３９６８）。
　　昨天（６日）恒指期貨跌抵２１１２４後有淡友爭相入市平舊倉套利，令人開始懷疑短期調
整浪已經完結。但本欄認為，縱使即市跌浪已經告一段落，港股短期形勢尚屬顯著向淡，持有指
數牛證圖利的投機行動只宜即市小注伺機進行。換言之，無論收市前能否成功獲利，均宜沽貨計
數，下個交易日才再戰江湖。現時對好友最有利的後市發展模式，當然為短期調整浪已迅速運行
完畢，可被細分為低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪，但筆者認為機會很低。其次則為
（ａ）浪已經結束，現時價位正處於（ｂ）浪反彈中，但機會亦不高，除非未來兩個交易日內價
位的回升幅度顯著擴大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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