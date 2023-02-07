《談國論企－黎偉成》中國剛柔並重追究美武擊飛艇

《談國論企》中國外交部副部長謝鋒於２０２３年２月６日就美方武力襲擊中國民用無人飛

艇，向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉時，批評美方所作所為嚴重衝擊、損害峇里島會晤以來

雙方穩定中美關係的努力和進程，是很有必要的做法。但更重要的是，美國如斯霸道地不按國際

法和慣例的擊落飛艇，顯示美方對華在政經、科技的圍堵封殺奸計不得逞，擬在軍事的恐嚇甚至

行動，故中國要剛柔並濟反擊，既要做好軍事的來犯，更要把「飛艇事件」公諸於世，贏取國際

的正義支持，暴露美帝霸權主義的醜行。



＊要做好準備防美霸利用涉台問題向華動武＊



誰都知道，來自中國的民用氣象飛艇，早在１月底經過阿拉斯加、加拿大西岸，而在２月初

誤進美國蒙大拿州，是經歷了好幾天，美國才有人在民航機飛行中拍攝到此物，又過好一段時間

始見美國政府發難，而美國國務卿布林肯更不問情由地表「侵犯美國主權和違反國際法」，是為

他要「押後訪華」的藉口。此顯布林肯單方的擬到中國去發難而不為邀請，終於在「最後期限」

以「飛艇事件」作「下台階」。麻煩的，是中方在美方作出的「飛艇指控」，便馬上作出核查，

並公布（１）確認這是中國的民用飛艇，和（２）主要用作氣象研究。但美方人員查也不查，聽

也不聽，便一口咬定這是「間諜氣球」，並在飛艇移過美國多處後，在２月４日出動戰機於距離

南卡羅來納州海岸的１１公里上空發射導彈擊落來自中國的民用飛艇，所引發和衍生的問題是相

當嚴重：

最大的問題，是（一）美國居然動用戰機和導彈「處理」來自中國的飛艇，而不是試圖採取

「逼降」甚至以電波干擾等方式，予人以相當惡性的警號：美國是不排除用武力去處理和解決中

美所面對的任何問題，霸道得很。此因美國在過去好幾年間在經濟貿易、科學技術以至對企業、

人員的種種攻擊，到近期，擬在中國台灣的主權問題，以至拜登推手弄出來的烏克蘭戰火欲把中

國拉下水，都被中國一一化解，而布林肯單方面強行到中國欲「耀武揚威」，更為中國不作邀請

而老羞成怒，此番的「動武」，對中國顯然是一個「警告」。

我估計，美國有可能利用涉台的中國主權問題，做「文章」，特別是「兵行險著」的讓美國

眾議院議長麥卡錫作勢到中國台灣進行訪問，而派美國政府飛機接載一眾政棍赴台，再以艦艇、

軍機「護航」，對中國進行主權挑戰和武力恐嚇。要是中國被逼予美霸一個「藉口」，美國會聯

同其盟友圍堵和封殺。

問題是，中華人民共和國是聯合國認同的唯一的中國，美國要在「台獨」搞事，甚至擬動之

以武，顯然不易獲得其他國家甚至其盟友的支持。同樣重要的，是中國現已建立相對較強大和現

代化的國防和軍隊，衛國保家力量是強大的，而中國軍隊更會是鬥志昂揚執行保護國家的軍事行

動；美國出師無名，美軍不會亂打仗，美國民眾歷來反戰情緒相當強烈，拜登、布林肯夠膽對華

主權衝擊嗎？會輕易動武嗎？



＊對美的聯繫有可能會難按國際法要強硬應對＊



反而（二）中國民用無人飛艇誤入美國之境，美方毫不猶豫的把飛艇打下來，強行撈取，再

由美國中央情報局「檢查」的劣行，違反《國際民用航空公約（芝加哥公約）》所定明的美國理

應對遇險的民用航空器採取援助和發還的條款。此舉顯示美國今後對華的種種圍堵封殺劣行，很

有可能不再遵守國際法，也不會與中方作好聯繫、溝通和商討，是為中美兩國今後的一個十分不

明確的挑釁、壓力和風險。

由是謝鋒對美駐華使館負責人不僅表示中方對此堅定反對、強烈抗議，保留作出進一步必要

反應的權利，因「中國民用無人飛艇誤入美國領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，事

實一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔聞，執意對即將離開美國領空的民用飛艇濫用武力，

明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例」。

和（三）謝鋒「敦促美國不得採取進一步損害中方利益，不得升級、擴緊張局勢。中國政府

正密切關注事態發展，將堅持維護中方企業的正當權益，堅決捍衛中方利益和專嚴」，而這要在

訴之於國際，讓國際更認清美國霸權單邊主義，和做好應對惡霸的準備。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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