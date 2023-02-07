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07/02/2023 12:05

《午市前瞻》消息炒完大市或試穿兩萬，通關概念須待五一再炒起

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收報２１３９９，升１７７點或０﹒８４％，主板
成交５５８﹒８６億元。恒生中國企業指數報７２７０，升８１點或１﹒１３％。恒生科技指數
報４５４７，升８２點或１﹒８６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３８３﹒４元，升６﹒６元或１﹒７５％，成交３９﹒７７億元
；百度集團－ＳＷ收報１６１﹒２元，升２０﹒３元或１４﹒４１％，成交２６﹒９９億元；美
團收報１６５﹒１元，升１元或０﹒６１％，成交１９﹒２３億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、百度集團－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、百度集團－ＳＷ及美團。
　
＊連敬涵：港股須待業績期刺激炒興＊
　
　　港股連跌３日後終略為反彈，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，市
場利好消息已炒得七七八八，故現時大市未有大方向。雖然內地有個別支持平台經濟及地產消息
，但都非重大政策，預計利好作用有限。他預期港股２月偏向下跌格局，有機會跌穿２５０天線
並試穿２００００大關，待港股業績期才有望再刺激向上突破。
　　港府宣布與內地全面通關，旅客運輸量有望提升，但連敬涵短期並不看好中免
（０１８８０）等通關概念，因為炒作高峰期已過，預期下一波熱炒期最快都要等到五一黃金周
前後，期間觀望銷售數據造好將有望稍為刺激股價，相同概念的首都機場（００６９４）及美蘭
（００３５７）等機場股亦要觀望業績表現。
　
＊ＡＩ概念熱炒，百度商湯宜追＊
　
　　百度（０９８８８）終於確認將推出類似於Ｃｈａｔ　ＧＰＴ的ＡＩ聊天機械人產品，名字
為「文心一言」，３月完成內測後將向公眾開放，消息刺激股價上午最多大升超過１５％。連敬
涵看好市場會繼續炒作相關ＡＩ概念股份，百度有望進一步破位上試１７５元水平。另外商湯
（０００２０）同為ＡＩ概念股，近期股價徘徊於２﹒８至３﹒１元，看好市場追捧下將有望突
破３﹒１元向上進發，初步目標看收復招股價３﹒８５元，回落至２﹒８可買，突破３﹒１亦不
妨追入。（ｈｃ）

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