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07/02/2023 15:56

【專訪】陶冬：法國退休金改革放大政治風險

　　《經濟通通訊社７日專訊》法國連續幾周爆發大規模示威，抗議政府將最低退休年齡提高至
６４歲；瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，馬
克龍主導的退休金改革正在威脅他的執政地位。
　　他解釋，目前法國的退休金支付負擔，介乎法國ＧＤＰ的０﹒４－０﹒８％，工人們需要至
少繳付４１年半的公積金才能取得全額退休金－－不算太災難性，也未致給經濟社會立刻帶來不
可逆轉的衝擊，但仍是法國社會福利體系的一個大窟窿。
　　馬克龍不願意通過加稅來解決收支不平衡，唯有打退休年齡的主意來試圖平衡財政收支，對
於法國在歐盟中維持財政可持續性的信譽十分重要；而馬克龍在大選中失去議會多數黨席位，仍
然堅持做下去，表現出了政治膽量，不過也冒著巨大的政治風險。在通脹高企、生活成本上漲、
民情激憤的時候，這種政治風險被進一步放大。
　
＊同時解決勞動力不足問題＊
　
　　陶博續指，退休金改革不只是收支平衡的問題。法國進入了老齡人口社會，勞動力不足問題
日趨嚴重，疫情後顯得更加突出，推後退休的法定年齡，可以擠壓出更多人進入就業市場。從經
濟學角度，這是一個合理的解決方案；但是從多數法國人的角度，卻是近三十年來最殘忍的改革

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