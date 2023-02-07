《美元走勢－羅明立》接近１３５可買日圓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３２﹒１０ １３２﹒６３ １３２﹒０５

歐元╱美元 １﹒０７３９ １﹒０７４４ １﹒０７２８

英鎊╱美元 １﹒２０４８ １﹒２０５７ １﹒２０２４

美元╱瑞郎 ０﹒９２６１ ０﹒９２８０ ０﹒９２５８

美元╱港元 ７﹒８４８０ ７﹒８４８２ ７﹒８４６１

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《美元走勢》星期一（６日）歐元區公布了２月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，由－

１７﹒５回升至－８，好於預期，但１２月零售銷售按月跌２﹒７％，跌幅大過預期。美匯指數

昨日繼續反彈，升至５０天平均線的１０３﹒７０附近。強勁的就業數據令投資者的預期出現變

化，美國財政部長耶倫表示，超過５０年來最低的失業率很難讓人聯想到經濟衰退；高盛亦調低

未來１２個月出現衰退的機率。而亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克則指，就業數據令局方需要做更多

的工作，利率將升至較現時預期更高的水平。市場對５月繼續加息的概率升至逾七成，６月再加

的機會亦在提高，情況有利美元回升。

英國央行貨幣政策委員曼恩指脫歐令當地通脹加劇，並認為通脹不會快速回落，央行需要繼

續加息。英鎊已跌近２００天線的１﹒１９５０，而今年的低位在１﹒１８４０，將會是下方的

重要支持；上方阻力在１﹒２１及１﹒２２５０。市場傳出日本政府打算由副行長雨宮正佳接任

行長一職，由於雨宮一直支持超寬鬆貨幣政策，消息令日圓明顯下跌，美元兌日圓曾經升至

１３２﹒９０，突破５０天平均線。由於通脹及工資上升持續，仍然相信今年日本央行會調整貨

幣政策，接近１３５可買日圓。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７２０ １﹒０８５０ １﹒０６６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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