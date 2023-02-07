【預算前瞻】德勤料本年度赤字１２５７億，財政儲備８３１４億元

《經濟通通訊社７日專訊》德勤發表財政預算案建議，預計今年１月至３月將錄得盈餘

５７５億元，本年度料錄得赤字１２５７億元，截至今年３月底，財政儲備將由去年的９５７１

億元跌至８３１４億元。德勤估計，在經濟逐漸復常後，２０２３╱２４年度政府賣地、利得稅

、薪?稅和稅花稅收入將會增加，而政府抗疫相關的開支減少，料下年度將錄盈餘５２３億元。



＊德勤倡派５０００元消費券，允買樓印花稅在薪俸稅中扣除＊



德勤發表財政預算案建議，為提升市民的消?意欲，加快香港經濟復甦，建議港府向合資格

人士派發５０００元消費券。德勤中國稅務合夥人尹佩儀表示，同意政府開支要量入為出，但現

時最重要是刺激經濟復甦，若市民有更多閒錢消費，將有利經濟發展，效用亦較直接派現金為大

。

德勤還建議，寬減本年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限由１萬元提升至２萬元；

而考慮到現處於加息周期，供樓人士接揭利息上升而令供樓壓力增加，建議提高居所貸款利息扣

除額，將最高扣除額增至每年１５萬元，加幅約５０％，年期維持２０個課稅年度。此外，印花

稅現時不能在薪俸稅或個人入息課稅中扣除，建議香港永久性居民購買首個自住單位而繳付的印

花稅，可一次性在納稅人報稅表扣除，上限為２０萬元。

企業方面，建議寬減百分之一百利得稅，上限２萬元；同時建議政府為因財政困難而申請分

期繳稅的納稅人豁免徵收２次，以紓緩企業的短期財政壓力。



＊倡回調股票印花稅至０﹒１％＊



德勤又指，近年港交所（００３８８）希望吸引更多海外上市公司來港第二上市，但政府早

前將港股交易的印花稅稅率提升至０﹒１３％，提高港股交易成本，難免影響來港上市的吸引力

，因此建議政府回調股票印花稅至０﹒１％。

此外，為鞏固香港國際金融中心和資產管理中心的地位，德勤呼籲建議取消統一基金豁免制

度下以及目前正在立法會審議的單一家族辦公室稅務寬免制度下的「５％附帶收入」門檻，即對

基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免；

向於香港成立的基金管理公司及單一家族辦公室提供如利得稅稅率減半至８﹒２５％等稅務優惠

。（ａｃ）







