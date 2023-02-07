中國燃氣（３８４）：冀最快今年第四季分拆旗下增值服務業務上市

《經濟通通訊社７日專訊》此前有消息指中國燃氣（００３８４）擬分拆旗下增值服務業務

在港上市。中國燃氣執行董事兼常務副總裁朱偉偉表示，集團的主營業務與增值業務的性質及估

值邏輯不一，因此希望透過分拆增值服務上市以釋放價值，同時降低業務的反壟斷風險。他指出

，希望能把握今年第四季至明年第一季的有利時間窗口來落實上市工作。



＊冀增值服務業務未來佔集團利潤三分之一＊



朱偉偉提到，在截至２０２２年９月底止的上半財年，集團的增值服務業務佔總體收入的

２８％左右。該業務在過去７年來快速增長，疫情期間毛利和稅前利潤也沒有錄得下跌，希望分

拆上市後，業務未來能貢獻集團三分之一的利潤，並且獲得更好的估值。他指出，上市集資所得

將用於發展線上系統、從廚房用具銷售擴展到全家居產品、吸引社區小店加盟以及開設旗艦店等

。

派息方面，朱偉偉指，如果每股淨利潤（ＥＰＳ）沒有錄得增長的情況下，集團將保持每股

派息（ＤＰＳ）穩定，若未來ＥＰＳ恢復增長，集團將考慮增加派息。



＊自由性現金流轉正，考慮增加派息＊



集團副總裁李雲濤表示，中國燃氣近年估值處於歷史上較低的水平，集團在近兩年時間追求

業績的穩健，去年控制部分不必要的投資使經營性現金流加速回款，到截至去年９月底止的中期

業績，自由性現金流已提前半年實現轉正目標，錄得８﹒４億元人民幣，超同業水平。他相信，

相關趨勢將於未來幾年持續，進而可考慮增加派息，同時減輕項目負債。（ａｃ）

