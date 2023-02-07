【通關復常】酒店業：通關首日生意增幅不大，冀五一長假時好轉

《經濟通通訊社７日專訊》酒店業主聯會經理陳媛妍表示，通關首日酒店的即時入住率及預

訂率增幅不大，相信要到「五一黃金周」長假期，酒店的入住率才有顯著升幅，期望屆時可達七

、八成入住，又指現時酒店房價的上調空間有限，調整幅度約在一成以內，業界亦正面臨人手不

足問題。

她表示，政府啟動的「你好，香港！」全球宣傳活動，對業界有幫助，希望能透過活動讓外

界重新認識香港。（ｂｎ）

