【通關復常】酒店業：通關首日生意增幅不大，冀五一長假時好轉

《經濟通通訊社７日專訊》酒店業主聯會經理陳媛妍表示，通關首日酒店的即時入住率及預
訂率增幅不大，相信要到「五一黃金周」長假期，酒店的入住率才有顯著升幅，期望屆時可達七
、八成入住，又指現時酒店房價的上調空間有限，調整幅度約在一成以內，業界亦正面臨人手不
足問題。
她表示，政府啟動的「你好，香港！」全球宣傳活動，對業界有幫助，希望能透過活動讓外
界重新認識香港。（ｂｎ）
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