【夜期時段】即月期指最新報２１３７０點，升２６點，高水７１點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３５６點，升１２點，高水５７

點，最新報２１３７０點，升２６點，高水７１點，合約成交４３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２６０點，升１３點，高水２８點，最新報７２５８點，

升１１點，高水２６點，合約成交７９１張。

