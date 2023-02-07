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07/02/2023 19:14

《再戰明天》百勝中國公布業績，美國公布批發庫存

　　《經濟通通訊社７日專訊》百勝中國公布業績，及美國公布批發庫存，料為周三（８日）市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間５：００ｐｍ，歐洲央行就２０２２年監理審查與評
估程序（ＳＲＥＰ）的結果舉行記者會，由歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞和歐洲央行執委
埃爾德森主持。
　
＊日本公布國際收支經常帳餘額＊
　
　　數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月國際收支經常帳餘額，料由
１８０３６億日圓降至１１２０億日圓。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月批發庫存，
月率升幅料由１％收窄至０﹒１％；１２月批發貿易月率跌幅料由０﹒６％收窄至０﹒２％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：金界控股（０３９１８）、鄺文記（０８０２３）、高萌
科技（０８０６５）、百能國際能源（０８１３２）、人和科技（０８１４０）、金威醫療
（０８１４３）、亞太金融投資（０８１９３）、壹照明（０８２２２）、絲路能源
（０８２５０）、沛然環保（０８３２０）、嚐高美集團（０８３７１）、太平洋酒吧
（０８４３２）、鉅京控股（０８４５０）、日光控股（０８４５１）、寶發控股
（０８５３２）、熒德控股（０８５３５）、創輝珠寶（０８５３７）、百勝中國
（０９９８７）等。（ｗａ）

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