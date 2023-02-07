《再戰明天》百勝中國公布業績，美國公布批發庫存

《經濟通通訊社７日專訊》百勝中國公布業績，及美國公布批發庫存，料為周三（８日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，周三本港時間５：００ｐｍ，歐洲央行就２０２２年監理審查與評

估程序（ＳＲＥＰ）的結果舉行記者會，由歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞和歐洲央行執委

埃爾德森主持。



＊日本公布國際收支經常帳餘額＊



數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月國際收支經常帳餘額，料由

１８０３６億日圓降至１１２０億日圓。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月批發庫存，

月率升幅料由１％收窄至０﹒１％；１２月批發貿易月率跌幅料由０﹒６％收窄至０﹒２％。

在本港，明日公布業績的公司有：金界控股（０３９１８）、鄺文記（０８０２３）、高萌

科技（０８０６５）、百能國際能源（０８１３２）、人和科技（０８１４０）、金威醫療

（０８１４３）、亞太金融投資（０８１９３）、壹照明（０８２２２）、絲路能源

（０８２５０）、沛然環保（０８３２０）、嚐高美集團（０８３７１）、太平洋酒吧

（０８４３２）、鉅京控股（０８４５０）、日光控股（０８４５１）、寶發控股

（０８５３２）、熒德控股（０８５３５）、創輝珠寶（０８５３７）、百勝中國

（０９９８７）等。（ｗａ）

