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07/02/2023 15:32

【港元定存】南商推月月賞１３個月３﹒９８厘，Ｍｏｘ１０厘吸客

　　《經濟通通訊社７日專訊》有銀行推出「月月派息」的存款計劃，當中南洋商業銀行的「南
商月月賞定期存款」，５個月、９個月及１３個月港元定存利率分別達３﹒５８厘、３﹒８８厘
及３﹒９８厘，每月利息可自動存入指定帳戶，適用於特選客戶，包括南商理財客戶、發薪客戶
、港漂客群、醫生、教聯會員、尖沙咀分行客戶，特選客戶起存金額為１００萬元。
　　至於個人客戶方面，５個月、９個月及１３個月港元定存利率分別達３﹒４８厘、３﹒７８
厘以及３﹒８８厘，起存額為５０萬元。
　
＊Ｍｏｘ推１０厘定存，星展重推１０厘高息＊
　
　　另外，部分銀行搶超短期存款，當中虛擬銀行Ｍｏｘ推出港元定存優惠，由２０２３年２月
６日至２０２３年２月２８日期間，只要加入Ｍｏｘ並開立一個月存款期的定期存款，５萬元或
以下的存款即可享合共１０％存款年利率。
　　星展重推１星期１０厘的新資金定存，推廣期至３月３１日，並適用於港元及美元，但有以
下條件，包括必需為星展豐盛理財客戶；必需先經分行認購結構性投資產品單筆交易達５０萬港
元；再存入相同金額的新資金（即最少５０萬港元）才有１星期１０厘年利率。（ｂｎ）

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