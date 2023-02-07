【港元定存】南商推月月賞１３個月３﹒９８厘，Ｍｏｘ１０厘吸客

《經濟通通訊社７日專訊》有銀行推出「月月派息」的存款計劃，當中南洋商業銀行的「南

商月月賞定期存款」，５個月、９個月及１３個月港元定存利率分別達３﹒５８厘、３﹒８８厘

及３﹒９８厘，每月利息可自動存入指定帳戶，適用於特選客戶，包括南商理財客戶、發薪客戶

、港漂客群、醫生、教聯會員、尖沙咀分行客戶，特選客戶起存金額為１００萬元。

至於個人客戶方面，５個月、９個月及１３個月港元定存利率分別達３﹒４８厘、３﹒７８

厘以及３﹒８８厘，起存額為５０萬元。



＊Ｍｏｘ推１０厘定存，星展重推１０厘高息＊



另外，部分銀行搶超短期存款，當中虛擬銀行Ｍｏｘ推出港元定存優惠，由２０２３年２月

６日至２０２３年２月２８日期間，只要加入Ｍｏｘ並開立一個月存款期的定期存款，５萬元或

以下的存款即可享合共１０％存款年利率。

星展重推１星期１０厘的新資金定存，推廣期至３月３１日，並適用於港元及美元，但有以

下條件，包括必需為星展豐盛理財客戶；必需先經分行認購結構性投資產品單筆交易達５０萬港

元；再存入相同金額的新資金（即最少５０萬港元）才有１星期１０厘年利率。（ｂｎ）

