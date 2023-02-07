【企業盈喜】ＳＰＲＯＣＯＭＭ（１４０１）料去年轉虧為盈

《經濟通通訊社７日專訊》ＳＰＲＯＣＯＭＭ ＩＮＴＥＬ（０１４０１）公布，根據集團
截至去年１２月３１日止年度，集團預期將錄得純利不少於３００萬元人民幣，有別於截至
２０２１年１２月３１日止年度出現純損１８１０萬元人民幣。截至去年１２月３１日止年度出
現扭虧為盈，主要由於集團毛利率由截至２０２１年１２月３１日止年度約８﹒６％，改善至截
至去年１２月３１日止年度約１４％。毛利率得以改善，主要由於主要原材料的成本下跌。
（ｂｎ）
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