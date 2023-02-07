【企業盈警】永安國際（２８９）料去年盈轉虧蝕逾３億元

《經濟通通訊社７日專訊》永安國際（００２８９）發盈警，預期２０２２年度將錄得應撥

歸股東虧損約為３﹒０３５億元，而２０２１年度溢利５﹒５２５億元。

如不計算集團投資物業估值淨損失及有關遞延稅項，預期２０２２年度將錄得應撥歸股東基

本溢利約為７５８０萬元，而２０２１年度則為基本溢利４﹒２０２億元。（ａｃ）





