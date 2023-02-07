【企業盈警】國泰君安國際：料去年稅後淨利潤跌逾９１％

《經濟通通訊社７日專訊》國泰君安國際（０１７８８）發盈警，指年內在全球貨幣政策收
緊、地緣政治以及疫情等諸多不利因素影響下，集團做市與投資、經紀、企業融資等業務表現下
滑，然仍保持盈利。預期集團年度收入不少於２２億港元，較上年度３９﹒６億元跌約
４４﹒４％；稅後淨利潤介乎７０００萬元至９０００萬元之間，按年跌９１﹒８％至
９３﹒６％。（ａｃ）
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