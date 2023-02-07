《小傳日記》可以學術討論嘅聊天機械人，百度之外個個都做緊？

《小傳日記》呢幾日魚缸咁靜局，全市最熱恐怕都只係得百度（０９８８８）嘅ＡＩ聊天機

械人消息，熱爆程度令百度今日大升一成半！

話說今日百度終於承認將會推出類似ＣｈａｔＧＰＴ嘅ＡＩ聊天機械人產品，正式公布叫做

「文心一言」，英文名「ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ」，３月做完內測就會向公眾開放。「文心」本身

就係百度自己個ＡＩ平台，詳細啲講就係基於深度學習框架以上建構嘅大模型，本身已經係ＡＩ

生成嘅一個程式，而文心一言就可以講係文心專注於同ＣｈａｔＧＰＴ打對台嘅其中一部分。

ＣｈａｔＧＰＴ面世至今只係兩個幾月，但就已經喺世界引起核彈級威力。講返

ＣｈａｔＧＰＴ係由ＯｐｅｎＡＩ研發，而ＯｐｅｎＡＩ其中一個創始人就係馬斯克，果然又係

馬斯克嘅傑作。有人話，比起「前輩」ＳＩＲＩ，ＣｈａｔＧＰＴ喺聊天機械人嘅功能上面已經

屬於碾壓級。如果ＳＩＲＩ係當人無聊嘅時候可以傾吓偈，最多都係閒話家常，或者直接畀搜尋

結果你，但係ＣｈａｔＧＰＴ係可以學術討論，可以直接生成一篇論文出嚟。有外國網友就試過

，用ＣｈａｔＧＰＴ生成對話內容嚟同Ａｄｏｂｅ嘅客服講價，最終成功將月費撳低，仲可以用

多９０日免費試用，由此可見，ＣｈａｔＧＰＴ嘅牙尖嘴利程度分分鐘可以落街市講價。

除咗百度之外，微軟、蘋果等等都緊急科水研發類似嘅ＡＩ機械人，最被嚴重威脅嘅

Ｇｏｏｇｌｅ都全力投資ＡＩ公司要扳回一城，真係好期待會有兩部聊天機械人一齊聊天，唔知

會聊啲咩出嚟呢？請請！



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