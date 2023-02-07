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即市新聞

07/02/2023 16:33

《小傳日記》可以學術討論嘅聊天機械人，百度之外個個都做緊？

　　《小傳日記》呢幾日魚缸咁靜局，全市最熱恐怕都只係得百度（０９８８８）嘅ＡＩ聊天機
械人消息，熱爆程度令百度今日大升一成半！
　　話說今日百度終於承認將會推出類似ＣｈａｔＧＰＴ嘅ＡＩ聊天機械人產品，正式公布叫做
「文心一言」，英文名「ＥＲＮＩＥ　Ｂｏｔ」，３月做完內測就會向公眾開放。「文心」本身
就係百度自己個ＡＩ平台，詳細啲講就係基於深度學習框架以上建構嘅大模型，本身已經係ＡＩ
生成嘅一個程式，而文心一言就可以講係文心專注於同ＣｈａｔＧＰＴ打對台嘅其中一部分。
　　ＣｈａｔＧＰＴ面世至今只係兩個幾月，但就已經喺世界引起核彈級威力。講返
ＣｈａｔＧＰＴ係由ＯｐｅｎＡＩ研發，而ＯｐｅｎＡＩ其中一個創始人就係馬斯克，果然又係
馬斯克嘅傑作。有人話，比起「前輩」ＳＩＲＩ，ＣｈａｔＧＰＴ喺聊天機械人嘅功能上面已經
屬於碾壓級。如果ＳＩＲＩ係當人無聊嘅時候可以傾吓偈，最多都係閒話家常，或者直接畀搜尋
結果你，但係ＣｈａｔＧＰＴ係可以學術討論，可以直接生成一篇論文出嚟。有外國網友就試過
，用ＣｈａｔＧＰＴ生成對話內容嚟同Ａｄｏｂｅ嘅客服講價，最終成功將月費撳低，仲可以用
多９０日免費試用，由此可見，ＣｈａｔＧＰＴ嘅牙尖嘴利程度分分鐘可以落街市講價。
　　除咗百度之外，微軟、蘋果等等都緊急科水研發類似嘅ＡＩ機械人，最被嚴重威脅嘅
Ｇｏｏｇｌｅ都全力投資ＡＩ公司要扳回一城，真係好期待會有兩部聊天機械人一齊聊天，唔知
會聊啲咩出嚟呢？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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