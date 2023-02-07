《真知灼見－溫灼培》從世界黃金協會報告看金價

《真知灼見》世界黃金協會（ＷＧＣ）上周二（３１日）公布了全球黃金２０２２年第四季

的供求報告。報告中顯示，於該季全球黃金總需求量達１３３７﹒４噸，按季按年分別上升

１１﹒５％及１７％。倘以按季比較，當中投資需求的增幅最為顯著達１５３％。飾金需求同見

上升，但升幅輕微只按季增加３﹒８％。明顯，投資者是看準了中央銀行在增持黃金，因而跟風

追入。至於整份報告的重點依然落在中央銀行對黃金的吸納情況上。而報告告訴我們，於去年第

四季全球央行並無放慢對黃金的吸納，再度大舉入市，購了４１７﹒１噸。回顧２０２１年第四

季，全球央行對黃金的總需求量也只為３４﹒３噸！另外，世界黃金協會亦將去年第三季央行對

黃金的吸納量數字向上修正，由原先公布只有約４００噸，上調至４４５噸。似乎自俄烏事件後

，全球中央銀行大舉吸金作儲備已成了新常態，當中可顯示出全球央行對「去美元化」的積極性

。



＊黃金作儲備再被央行垂青＊



經歷了２００８年金融海嘯及２０２０年疫情期間聯儲局大印鈔票，市場早對美元失信心。

加上拜登政府在俄烏事件上拉攏其盟友凍結俄羅斯的外匯儲備，更動搖了全球央行對持有美元作

儲備的信心。當全球央行要分散儲備的投放，不想再全盤持有美元或美國盟友的貨幣，其選擇實

在不多。人民幣雖是其中選項，但人民幣始終剛冒起，仍有待時間以增強其認受性。而在這真空

期間，黃金便成為央行儲備的替代品。



＊美國政府債務上限見頂同利金價＊



當然，除了上述因素支撐了黃金以外，美國政府債務上限到頂亦是另一利好金價因素。因這

意味美國國會又快要提升美國政府的債務上限。美國政府財政狀況愈惡劣當然也會某程度上動搖

市場對美元信心並為金價帶來支持。



＊金價短線尚未準備破二千大關＊



至於金價從上周約於１９６０美元迅速滑落，相信很大原因是當金價靠近２０００美元這心

理關口有投資者獲利回吐所致。而聯儲局於上周四（２日）議息會上揚言還有數次加息機會，這

當然也打擊了沒息收的金價。技術上提防金價有機會先下試１８３０美元的支持。惟金價長遠因

素良好，待聯儲局結束加息後料金價可重拾升軌。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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