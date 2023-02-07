《宏觀銓局－馬桂銓》希望更勝恐懼

《宏觀銓局》恭喜，恭喜，祝大家兔年身體健康，財源廣進，事事順利，心想事成！

直至截稿之時，２０２３年對眾多投資者尚算順利。直至１月２７日，ＭＳＣＩ環球股票指

數上升７％，彭博全球綜合（債券）指數則上升超過３％。ＭＳＣＩ撇除日本的亞洲指數飆升

１０％，歐洲股市亦升了７％，至於美國標準普爾５００指數則上升６％。在亞洲，恆指與國指

分別上升１５％及１４％，上證綜合指數同期亦上升１０％。

自去年第四季度以來，隨著中國重新開放，歐洲能源危機似乎比預期好，刺激投資者情緒高

漲。今年歐洲的冬季相對溫暖，隨著歐洲從冬季中恢復過來，天然氣儲存量仍然處於 ８０％的

高水平。美國方面，通脹繼續放緩，勞動力市場則仍然吃緊，令市場對軟著陸的期望提高。事實

上，最近的數據仍然表明全球經濟在去年底稍欠動力，但近期經濟衰退的風險已經降低。儘管去

年第四季度美國經濟穩步增長２﹒９％，勝過市場預期的２﹒６％，但個別數據稍弱，容後再論

。目前市場預測美國第一季度經濟增長將放緩至１﹒０％，但美國經濟放緩應被歐洲前景改善和

中國經濟重啟反彈所抵消。

數據顯示，美國去年第四季貿易和庫存佔總體增長超過三分之二，遠高於預期；實際進口下

降４﹒６％，淨出口貢獻了０﹒６個百分點。然而，美國對外國商品和服務需求的疲軟，對當地

經濟未必是個好兆頭。與此同時，庫存為第四季度增長貢獻了１﹒５個百分點。庫存增加可能表

明企業為滿足未能實現的需求而超額訂購。但在疫情之後，庫存水平上升，也可能是因為供應鏈

不穩及之前因疫情的不尋常情況，令汽車等商品的供應大受打擊而影響了需求。

美國標準普爾５００指數企業正陸續公布第四季度業績，有三成七公司已經公布了成績表。

由於前景仍然暗淡，現時市場預計美國企業盈利會倒退２﹒４％，比起月初時預計的１﹒６％跌

幅更差。下星期，幾間科技巨頭，包括蘋果、谷歌、亞馬遜和Ｍｅｔａ Ｐｌａｔｆｏｒｍ

（Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司） 會公布業績，屆時市場將有更明朗的指向。

資產配置方面，筆者在未來三至六個月繼續審慎，認為美國國債及投資級別債券的回報有望

勝過股票。即使聯儲局在２月份議息會議放慢步伐，只加息四份之一厘，但市場資金依然緊張。

目前市場正在周期底部，債券是可取的選擇。至於今年下半年，假如通脹降溫，而聯儲局暫停加

息甚至減息，投資者可以考慮增持高回報債券或股票等風險較高的資產。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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