《容我世說－張翠容》大自然咆哮下，土耳其災難背後

《容我世說》今次土耳其接近八級的大地震，乃是今年以來全球最慘烈的災難，估計死亡人

數將會超過一萬。而此次地震震央區集中在土耳其東南部與敘利亞西北部，這是美索不達米亞平

原和兩河流域的所在，孕育了人類最古老的文明，可惜還是敵不過大自然的咆哮。我在數年前曾

踏足這片古老的土地，在地震悲劇背後其實還有不為我們所留意的悲劇。



如果你在伊斯坦堡問土耳其人對東南部有何看法，他們大多搖搖頭，不想答還是感嘆息？他

們更表示不願前往，令東南部儼如另一個土耳其，寂寞地䇄立在美索不達米亞平原上。



說它寂寞，也的確是。東部長期受到忽略，造成發展極度不平衡，貧者愈貧，富者愈富，而

土耳其西邊的城市人有不少從未到過東南部，也沒有意欲前往了解，對他們而言，這是個陌生遙

遠兼貧困落後之地，那裏更是庫爾德人聚居區域，庫爾德遊擊隊就是盤據在當地深山裏，再由於

過去十年敘利亞內戰爆發，大量難民湧至，加上當時的伊斯蘭極端組織勢力擴展到土耳其東南部

邊境一帶，令該地區動盪不安。



２０１７年的夏天，我從伊斯坦堡首先飛到東南部與敘利亞接壤的邊境城市加濟因泰普

（Ｇａｚｉａｎｔｅｐ），這城市正受到今次地震最嚴重的影響，而土國最大的敘利亞難民營就

在此地。在奧圖曼帝國的時候，加城原屬敘利亞阿勒頗的一部份。



敘利亞內戰一爆發，反對派便在加城成立了敘國臨時政府，以為現政權一倒台，他們便可立

刻回國執政。當然，聖戰組織包括「伊斯蘭國」也跑到這個城市來，從事特務活動。他們一般不

會打正旗號，而是以營運教育中心或社區中心，來作身份掩飾。看來，加城真是個龍蛇混雜之地

，比美「北非諜影」。



１６年加城便發生過「伊斯蘭國」向一場庫爾德族婚禮恐襲，死了５０多人，受傷者也有百

人。其後該組織又襲擊當地的警察總部，令這個城市成為「危城」。蓋城不僅曾是「伊斯蘭國」

在阿拉伯地區以外的盤據地，也曾是敘利亞反對派自組的臨時政府總部所在。



有西方媒體更曾出現這樣一個標題：《加濟安泰普：從絲綢之路到聖戰之路》，指伊斯蘭激

進組織在這個城市有不少同情者，當地一名土耳其記者向我解釋說，東南部教育和資訊都相對落

後，居民未必得知的「伊斯蘭國」所作所為，加上該地區較為窮困，人們就這樣在極端組織的積

極「傳教」下容易給洗腦。特別是自大量敘利亞難民湧入後，他們首先落腳於東南部，活在貧窮

線下的難民成極端組織的招攬對象，然後再滲透到各階層中去。



敘利亞難民也的確困擾著這個城市，他們佔了這個城市四分之一人口，再加上聖戰組織的存

在，令外界有不安全的印象，除嚇怕旅客外，也嚇怕了投資者。一位酒店老板向我抱怨說，原本

加城是旅遊勝地，也是聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）認證的「美食之都」，當地烤肉菜式

（ｋｅｂａｐ）首屈一指，過去很受遊客歡迎，更吸引了世界各地的廚師來取經。



可是，自１２年以來加城便一直活在敘利亞的陰霾裏，還有東南部地區又是庫爾德族的根據

地，庫爾德遊擊隊不時與政府軍發生衝突，首當其衝自然是與旅遊有關的行業，經濟也停滯不前

，所有建設亦無從說起，老舊的建築物和民房缺乏抗震力，它們和經濟一樣是脆弱不堪，做成大

地震的傷亡更是慘重。



人民在窮困中卻仰望現政府的強人政治，期待埃爾多安這「安納托利亞之虎」再次飛躍，帶

領國家走出困境。由於東南部是古絲稠之路的傳統路線，在奧圖曼帝國時期也擔當著東西方之間

重要的經貿橋樑，埃爾多安年前提出興建「中間走廊」以迎接中國的「一帶一路」，企圖以復興

古絲路來挽救東部及東南部的經濟，怎知一場大地震即使沒有震碎埃爾多安的美夢，也使得原來

的計劃舉步維艱。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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