《神州頭條》財經報章頭版摘要：《質量強國建設綱要》發布

《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國將成世界經濟「穩定器」

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近期，多家國際機構和國際組織紛紛上調對２０２３年中國經濟增長預測值，認為中國經濟恢復

發展將對世界和區域經濟增長發揮「穩定器」作用。



拓寬入口暢通出口，Ａ股加快新陳代謝

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２家公司股價長期低於１元（人民幣．下同），２０２３年首批面值退市股名單基本鎖定；１０

家公司觸及財務類強制退市指標；４家公司可能觸及重大違法類強制退市情形??Ａ股從年初至

今已有至少１６家公司預警退市風險。



人行靈活調控確保流動性合理充裕

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人民銀行公開市場操作６日延續淨回籠態勢，單日淨回籠３７３０億元，２月以來已累計淨回籠

資金逾１﹒３萬億元。不過，當日人民銀行適當加大逆回購操作力度，展現出合理對沖的姿態。





《上海證券報》



全面註冊制下政府與市場關係進一步理順

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全面實行股票發行註冊制改革以「把選擇權交給市場」為本質，在試點基礎上對政府與市場的關

係作出進一步調整。全面註冊制統一了制度規則、進一步釐清了各類主體的權責邊界，使發行上

市全過程更加規範、透明。



跨境電商頻獲政策支持

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在當前外貿發展的複雜形勢下，跨境電商以其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等特點在外

貿增長中發揮著獨特的優勢。數據顯示，２０２２年中國跨境電商進出口２﹒１１萬億元，同比

增長９﹒８％。



交易所債券做市業務啟動

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交易所債券做市業務６日正式啟動。在首批參與做市的１２家券商中，有一家頭部券商當日債券

雙邊報價超過萬筆，最終成交逾２００筆。多家券商表示，將更好地發揮出做市商的市場價格發

現能力，支持債券市場服務實體經濟。





《證券時報》



中共中央、國務院發布《質量強國建設綱要》

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中共中央、國務院近日發布的《質量強國建設綱要》提出，要統籌推進普惠金融、綠色金融、科

創金融、供應鏈金融發展。同時，要引導網約出租車服務規範發展，鼓勵超市、電商平台等零售

業態多元化融合發展。



改革投資端，發揮好中長線資金「壓艙石」作用

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全面註冊制下，投資端改革也將加速，中長線資金的「壓艙石」作用愈發凸顯。下一步，監管部

門將進一步推進投資端改革，推動個人養老金發展，推動提高險資、年金基金等長期資金入市比

例。



妥善應對提前還貸難

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近段時間以來，提前還房貸難、排隊還房貸、搶還貸額度等話題頻登熱搜榜。民生無小事，無論

是出於回應人民群眾關切，還是維護銀行乃至金融系統穩定需要，各方都應該及早拿出妥善應對

提前還貸的方案。（ｌｃ）

