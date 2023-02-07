《洞析樓市－魏東》２０２３，消費會持續反彈嗎？

《洞析樓市》春節假期過去了，由於疫情的徹底放開，讓我帶著許久沒有出門旅行的衝動計

劃了一次春節出行。在開始計劃行程的時候，看到公司的外地同事都在興奮的規劃回鄉時間，疫

情幾年，不少人大幅度減少了回鄉次數，有的甚至在三年間一次都沒有回去過的，北京的國企和

政府部門多，這些單位要求更嚴格，很多單位疫情期間是連出京都嚴格限制，因此我料想這個春

節出京人數應該是會大量增加的。不過，事實是，不管是機票和高鐵票都遠沒有我想象的難買，

基本都不用搶，但乘坐時也保持了９０％的滿員。



在出行城市和多個滴滴司機聊了聊，能感覺到他們對於疫情放開遊客量大幅增加的興奮，過

去幾年由於疫情的封控導致滴滴司機收入大幅減少，生活水平明顯下降，和他們的談話中都能感

受到他們計劃在今年擼起袖子大干一場的鬥志，中國的百姓真的是很能吃苦耐勞的，對過去幾年

的收入銳減有不滿但也沒那麼多牢騷埋怨，只向前看，要通過努力把失去的損失奪回來。



由於住在景區，真切的感受到了旅遊業的復甦。酒店的大堂經理腳不沾地的接待住店客人，

一邊抱歉說沒想到春節人一下這麼多，有些員工春節回了老家，接待能力有點跟不上。接待能力

不足的情況在餐飲行業更加明顯，在購物中心吃飯，一整層的餐廳全部都要等位近２小時，而杭

州市區的一家外婆家大年初四停了業，據說原因是菜品採購不充足。後來看到統計數據，全國消

費增速前十位的商圈中，杭州湖濱銀泰ｉｎ７７位列第一，剩下的分別是杭州武林商圈，長沙五

一廣場，長沙坡子街，廈門中山路中華城，長沙都正街，重慶解放碑，重慶山城巷，南京夫子廟

，南京新街口。



過了節，我們關注的各種統計數據都出來了：

國家稅務總局的增值稅發票數據顯示，今年春節假期，全國消費相關行業銷售收入與上年春

節假期相比增長１２﹒２％。其中，商品消費和服務消費同比分別增長１０％和１３﹒５％，生

活必需品、家居升級類商品、旅遊服務等消費增長較快。

支付寶發布的２０２３年春季消費觀察則顯示，這個春節，小城經濟、闔家出遊、出門逛街

等實現了翻倍增長。這其中，三線及以下城市消費金額同比去年春節漲幅近２０％，超過一二線

城市，這和大量居民返鄉探親有直接關係。

家庭出遊讓景區收入大增，熱門城市包括西雙版納、麗江、大理、江西上饒、安徽黃山等。

張家口、西雙版納兩地的景區消費金額同比上漲超１０倍，一二線旅遊城市景區消費金額同比上

漲近５倍。雲南、西藏、廣東、陝西、福建的熱門城市酒店消費增幅超過２００％。

從餐飲行業來看，春節假期的前６天，全國多人堂食套餐訂單量同比增加５３％，其中上海

訂單量同比增長２４０％。

據去哪兒大數據顯示，２０２３年元旦以來，全國主題公園的門票預訂量環比上月增長

６﹒６倍，同比去年增長近２倍。其中，熱門主題公園的預訂量增長最為明顯，北京環球度假區

、上海海昌海洋公園、廣州長隆旅遊度假區的門票預訂量較上月同期分別增長超１９倍、１６倍

和２３倍。

此外，根據國家電影局的統計，２０２３年１月份全國電影票房超過１００億元，刷新了中

國電影市場年票房破百億最快紀錄。



以上多個數據都反映出疫情放開之後出現的消費大幅反彈，根據國家統計局１月３１日發布

的數據，１月份，服務業商務活動指數為５４﹒０％，結束連續６個月回落走勢，升至擴張區間

，春節假期消費市場回暖，服務業景氣水平大幅回升。在調查的２１個行業中，有１５個位於擴

張區間，其中鐵路運輸、航空運輸、郵政、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數位於

６０﹒０％以上高位景氣區間；同時前期受疫情影響較大的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指

數均高於上月２４﹒０個百分點以上，重返擴張區間，表明居民消費意願明顯增強，市場活躍度

回升。



不過，經文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期全國國內旅遊出遊３﹒０８億人次，同

比增長２３﹒１％，恢復至２０１９年同期的８８﹒６％；而國內旅遊收入則僅恢復至２０１９

年同期的７３﹒１％。這也從另外一個側面反映了經歷了三年疫情之後，民眾消費能力和消費意

願是實打實的降低了。



除了消費端，在１月份，隨著疫情防控轉入新階段，生產生活秩序逐步恢復，制造業ＰＭＩ

升至５０﹒１％，重返擴張區間，調查的２１個行業中有１８個高於上月。基於中國疫情已經過

峰，生產生活快速恢復正常，ＩＭＦ在１月３０日將中國經濟增長預期大幅上調至５﹒２％，高

出此前預測值０﹒８個百分點，而中國經濟每增加１個百分點將帶動全球經濟增長０﹒３個百分

點，因此２０２３年中國仍將是拉動全球經濟增長的引擎。



春節假期結束了，統計數據確實顯示了居民消費的明顯增長，但這種增長是否可持續，居民

的消費意願和對未來的預期是否可以扭轉，今年的就業市場能否好於往年，房地產市場是否扭轉

頹勢都仍是一個未知數，讓我們拭目以待吧。《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》



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