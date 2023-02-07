【大國博弈】中國外交部：被擊落無人飛艇屬中國，將維護自身權益

《經濟通通訊社７日專訊》美國白宮國安委發言人此前表示，目前已在海面上打撈到中國氣

球的部分殘骸，將交給美國情報部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃。中國外交部發言人

毛寧被問到會否要求美國歸還氣球碎片時，她僅表示這艘飛艇不是美國的，是中國的，中國政府

將繼續堅決維護自身的正當合法權益。（ｅｙ）

