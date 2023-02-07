《匯市縱橫－蕭啟洪》春雨綿綿妻獨宿

《匯市縱橫》過去的周末又是喜氣洋洋，隨著農曆年假期的過去，一眾外出渡歲的市民陸續

返港，最重要是繼續消費。周末適逢立春（即正式進入兔年）及元宵佳節，到處人流如鯽，行人

摩肩接踵，甚是熱鬧，各商家無不喜上眉梢！



元宵佳節又名中國情人節，相傳古時一到元宵節會舉辦燈會，到處張燈掛彩，甚是好看。最

重要是男男女女均會悉心打扮參加燈會，希望能遇上心上人，能共諧連理！古時並沒有打卡這個

東西，因此在燈會上除了看七彩花燈，便會加上猜謎這個玩意，讓哥兒們能多待一會以增加碰到

意中人的機會！因此，燈會、猜謎成了一對，後人直接稱猜謎為猜燈謎了！



談到猜燈謎，筆者記得看過一個印象比較深刻的燈謎，謎面是：春雨綿綿妻獨宿，打一個字

！這個難度不高的燈謎，相信也難不倒讀者，筆者就先賣個關子，答案容後再表！



本港除了遊人回歸，兔年立春及元宵佳節外，本周也又很多喜事。本周一（６日），我們終

於迎來疫情三年後的全面通關，全口岸開放，不設限亦不須再做核酸檢測過關了！同時，我們特

首亦遠赴中東宣傳香港，最主要是希望爭取巨擘「沙特阿美」來港第二上市，以增強本港為亞太

區融資「一哥」的地位。筆者在此希望特首「兔」到功成！



回說元宵燈謎，人們對猜謎十分喜愛，因此「十分喜愛」都變成了「著迷」就是這個意思。

其實，人類自古以來都在猜謎，例如看到某些物理、天文等現象，便猜猜背後的成因。有些對有

些錯，通過猜謎，論證，不斷的把世界好好的描畫出來。這些叫科技，隨著人類的好奇心，不斷

打破一個一個的謎團，令人類進步，向前！



在另一方面，人類也喜歡猜測一些隨機的結果，因此人類喜歡賭博，也造就一塊很大的產業

，帶動了拉斯維加斯，一個沙漠城市的繁榮，當然我們的鄰居澳門也受惠其中！



其實，金融市場都是一個大謎團。一年前市場誰也猜不到美聯儲加息的幅度如此狠、如此猛

！股票市場去年跌得人仰馬翻，債券市場因利率上升疊加中資地產板塊危機，也跌個不亦樂乎！

當中，甚少聽到哪個投資者能獨善其身，或賺了大錢！因此，投資者２０２２的猜謎遊戲中，猜

錯的還是大多數。今年又如何？現在普遍的想法是美國通脹開始回落，經濟動力正在減低，除了

經濟數據轉弱外，便是一眾巨企的裁員訊息。在美國利率曲線倒掛多時，倒掛極深的情況下，大

家都預視美國下半年將步入衰退，美聯儲將無可避免的需要減息，最快年中開始。



這個燈謎是否那麼容易猜到呢？上周美國跑出來的非農就業數據就把市場人士嚇壞了，美息

顯著上揚，市場對美聯儲停止加息亦變得審慎。筆者並沒有水晶球，但分享兩個觀察希望幫忙讀

者打破謎團。上周五（３日）的非農數據當中，平均時薪增長確實回落至４﹒４３％年增長率水

準，但要回到疫情前的３％的均值增長，按目前的下降速度，最快２０２３年末到達。再看美聯

儲關心的通帳指標－－核心ＰＣＥ。１２月份這個數字按年率４﹒４２％增長，較最高點

５﹒４２％明顯回落。但按這個速度，最快需２年才令這個通脹數字回落至美聯儲的目標２％增

長水準。



回到筆者的燈謎，答案是一字。春雨綿綿就看不到太陽；妻獨宿，就是沒有了丈夫。「春」

字去掉了「日」，再去掉了「夫」，剩下就是「一」了！這個燈謎相信難不了讀者，但如今的市

場形勢又是否燈謎一樣，一字咁淺呢？就上面提到的兩個通脹數據而言，要令到美聯儲停止加息

不難（因通脹勢頭向下，美聯儲可以按兵不動，待加息的滯後效應），但在年內減息的機會便沒

有那麼肯定了！



今年，俄烏戰事在西方推波助瀾下還沒有找到短期解決的方案。全球供應鏈重組對生產成本

的推升似乎是必然的事。全球的流動性並沒因美聯儲溫和縮表而有明顯的衝擊。若沒有減息是因

為衰退沒有想像中猛，似乎是利好股票市場。但若利率保持高位對股票市場可能並不是一個利好

的消息。因此，筆者仍然對美國市場比較審慎。反之，中國疫後的復常只是時間的問題，通脹並

沒有失控亦為資金回流亞太市場有一定的幫助。所以，雖然美息前景並不如想像的明朗，但亞洲

資本市場還是稍為看俏。



打謎從來不易，筆者新期間春再祝讀者宏「兔」大展，投資「兔」氣揚眉！



＊本周策略＊



澳元：上周建議候低於０﹒６９５０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７１５０，止蝕

０﹒６８４０。



加元：－上周建議候低於１﹒３３００買入美元兌加元已成交，目標１﹒３５００，止蝕

１﹒３１９０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２３００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２０００，止蝕

１﹒２４５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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