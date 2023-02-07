  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/02/2023 08:40

《珠玉之論－陳鳳珠》今年全球手機出貨量改善助撐零件商出貨回穩

　　《珠玉之論》去年全球手機市場出貨量相對疲弱，因此手機零部件商的出貨量亦見下滑。受
智能手機市場需求較淡及客戶於年底控制庫存，舜宇光學（０２３８２）去年１２月手機鏡頭出
貨量按年減少４０﹒１％至７２４０﹒１萬件，而手機攝像模組出貨量同比下跌２８﹒９％至
３６９２﹒１萬件；不過車載鏡頭出貨量按年上升１﹒４％至４９１﹒５萬件。預期舜宇去年全
年的手機鏡頭及攝像頭模組出貨量將按年錄得雙位數跌幅，但車載鏡頭出貨量則上升，反映內地
汽車市場的增長帶動集團的車載鏡頭出貨量造好。
　
　　丘鈦科技（０１４７８）發盈警，預期集團去年綜合溢利按年將減少７０％至８０％，主要
因智能手機市場，尤其高端機型市場需求疲弱，因此應用於手機的攝像頭模組和指紋識別模組銷
量下跌，而高規格產品佔比亦下滑。不過，集團戰略性布局的ＩｏＴ及車載攝像頭模組產品收入
佔比增加，但由於仍處於開發階段，故仍錄得虧損。
　
　　雖然今年全球手機市場發展仍存在不確定性，但預期會較２０２２年好轉，料舜宇及丘鈦的
手機鏡頭及攝像頭模組出貨量或會改善，而汽車市場需求將繼續強勁，料有望繼續推動舜宇的車
載鏡頭出貨量上升。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道06/02/2023
【人民幣定存】富邦人幣定存6個月息2.7厘　一年期2.9厘
人氣文章中國故事06/02/2023
《神州經脈》美軍擊落中國氣球擾動中美關係　外資流出滬指兩連跌
人氣文章財經熱話06/02/2023
李家超冀邀沙特阿美來港上市　港交所仍急挫創一月低　跌至咩位值博？
人氣文章專訪06/02/2023
【陶冬專訪】美國政府被債務上限纏住　破產風險有多大？（有片）
人氣文章財經熱話06/02/2023
美放慢加息存變數叠加中美關係再陷緊張　ATMXJ獲大行唱好照插　低吸此其時？
人氣文章財經熱話06/02/2023
《午市前瞻》本周恒指須守20800 小鵬海外市場不宜過分樂觀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金