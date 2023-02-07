《珠玉之論－陳鳳珠》今年全球手機出貨量改善助撐零件商出貨回穩

《珠玉之論》去年全球手機市場出貨量相對疲弱，因此手機零部件商的出貨量亦見下滑。受

智能手機市場需求較淡及客戶於年底控制庫存，舜宇光學（０２３８２）去年１２月手機鏡頭出

貨量按年減少４０﹒１％至７２４０﹒１萬件，而手機攝像模組出貨量同比下跌２８﹒９％至

３６９２﹒１萬件；不過車載鏡頭出貨量按年上升１﹒４％至４９１﹒５萬件。預期舜宇去年全

年的手機鏡頭及攝像頭模組出貨量將按年錄得雙位數跌幅，但車載鏡頭出貨量則上升，反映內地

汽車市場的增長帶動集團的車載鏡頭出貨量造好。



丘鈦科技（０１４７８）發盈警，預期集團去年綜合溢利按年將減少７０％至８０％，主要

因智能手機市場，尤其高端機型市場需求疲弱，因此應用於手機的攝像頭模組和指紋識別模組銷

量下跌，而高規格產品佔比亦下滑。不過，集團戰略性布局的ＩｏＴ及車載攝像頭模組產品收入

佔比增加，但由於仍處於開發階段，故仍錄得虧損。



雖然今年全球手機市場發展仍存在不確定性，但預期會較２０２２年好轉，料舜宇及丘鈦的

手機鏡頭及攝像頭模組出貨量或會改善，而汽車市場需求將繼續強勁，料有望繼續推動舜宇的車

載鏡頭出貨量上升。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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