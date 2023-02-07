《股壇解碼－戴名》美息口尚未見頂

《股壇解碼》上周聯儲局一如市場預期加息０﹒２５％，鮑威爾會後聲明被解讀為鴿派言論

，但市場忽略了當中一句關鍵用詞－今年暫時未見減息可能，息口將維持在高位一段時間，市場

的即市反應相對來說是有點過分樂觀，言猶在耳，美國ＩＳＭ公布１月非製造業指數自上月收縮

至４９﹒６後，１月急升至５５﹒２，遠高於市場預期的５０﹒６，而１月份非農業就業職位新

增５１﹒７萬個，創下六個月以來的最大增幅亦遠高於市場預期的１８﹒５萬，更遠超１２月的

２６萬個，失業率由３﹒５％下降至為自１９６９年以來最低的３﹒４％，這些都有可能令到聯

儲局下次加息０﹒５％，如果數據繼續走強的話，下次大幅加息０﹒７５％的可能仍然不小，近

日納斯達克指數反彈強勁，主要由於之前下跌幅度大所致，加上科技股業績普遍理想，美股新一

輪升浪相信將由科技股帶動，唯一的黑天鵝將是ＣｈａｔＧＰＴ對Ｇｏｏｇｌｅ和其他搜尋引擎

（ｓｅａｒｃｈ ｅｎｇｉｎｅ）能否起到翻天覆地的影響。



＊漁人得利＊



新台幣匯率在美聯儲宣布加息０﹒２５％後創近７月高位，網上消息指已有超過１０億美元

的外資流入，相信或多或少和多國開始對供應中國的芯片和技術作出圍堵有關，在中國的芯片受

到打壓的同時，相信台灣將成為中低端芯片的最大受益者。歐央行三大利率加息０﹒５％，英倫

銀行亦同時加息０﹒５％，以上均符合市場預期，相信短期內將有部分亞洲資金流入歐美市場，

投資者小心亞洲區在未來兩個月會有資金流走風險。



＊百上加斤＊



國內春節後並無重大新聞，唯一的是本周開始中港全面通關，參考自１月初至今的進出境數

據，北上人數遠比南下人數多，相信對短期國內消費會有輕微幫助，但對經濟長遠的增長卻並不

樂觀。根據財政部資料顯示，全國去年（２０２２年）全年發行地方政府債合計７３６７６億元

，雖然規模雖略低於上一年，但仍處於歷史高位，財政部的資料更顯示去年（２０２２年）地方

政府債券支付利息首次突破１萬億元達到１１２１１億元，持續的借新還舊在今年不一定能起死

回生，加上人民幣匯價上升不利出口，投資者慎防國內出現技術性違約的風險。



＊求仁得仁＊



恒指期權購沽比例５３：４７，上周末新建的２１０００點，２１４００點和２１６００點

倉位應為ｓｈｏｒｔ ｃａｌｌ倉，剛好昨天（６日）大市下試低位２１０８５基本完成任務，

若以上倉位在周三（８日）前出現減倉情況，相信本次回調已經完成，反彈目標位則在

２２８００點附近。牛熊證街貨進一步升至５５：４５的比例，上周牛證重倉位和最多新增位置

皆已在昨天回收，雖然中美局勢在周末出現緊張，但２４０００點遠期倉位仍在，投資者小心大

市出現非理性升勢，現階段不宜一面倒看淡大市走勢。

《資深市場人士 戴名》



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