《股海恒言－葉澤恒》內地光伏行業發展具爆發潛力

《股海恒言》早於２０２０年９月，中國國家主席習近平已提出努力爭取在２０３０年前碳

排放量達頂峰，並於２０６０年前實現「碳中和」的目標。為實現以上「雙碳」目標，內地近年

持續推動使用潔淨或可再生能源，不遺餘力鼓勵新能源行業發展。作為其中的主要組成部分之一

，料內地光伏行業發展潛力巨大。



＊光伏佔全國發電量比例進一步上升＊



隨著內地經濟持續增長，用電需求亦隨之增加。據中國電力企業聯合會公布《２０２３年度

全國電力供需形勢分析預測報告》，內地２０２２年發電裝機量按年升７﹒８％至２５﹒６億

ＫＷ（１ＫＷ＝千瓦）。為改善污染情況及減少受能源價格波動的影響，近年內地積極提倡使用

潔淨能源。據中國國家能源局（「能源局」）及中國國家統計局數據顯示，內地去年太陽能發電

裝機容量按年升２８﹒１％至約３﹒９億ＫＷ，同時太陽能發電裝機容量已佔內地非化石能源總

裝機的３０﹒７％。能源局亦制定了２０２３年能源工作路線圖，要求全年實現太陽能發電裝機

規模達４﹒９億ＫＷ，有望超越水力發電成為第二大電力供應來源，從而帶動光伏行業業務增長

。



＊大型企業及各省市支持光伏行業＊



能源局指出，內地去年全年的光伏新增裝機超過１２５ＧＷ（１ＧＷ＝十億瓦），按年升超

過１２７％。當中，有４間央企招標規模超過１０ＧＷ，而超過１ＧＷ的企業則有２１間，按年

增長６成。同時，預料內地將持續鼓勵使用再生能源，支持大型企業及各省市政府加大採購光伏

組件的力度，令內地光伏行業獲得支持。



＊內地傾向提升太陽能光伏＊



中國國家工信部等６部門於１月中發布《關於推動能源電子產業發展的指導意見》，要求加

快智能光伏創新突破，發展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶硅電池生產。文件同

時要求採用分布式儲能、「光伏＋儲能」等模式推動能源供應多樣化，提升能源電子產品在５Ｇ

基站、新能源汽車充電樁中的使用等。另外，能源局２０２２年１１月公開了十三屆全國人大五

次會議第７０８０號建議答覆的文章指出，大型光伏等企業基地配套煤電需進行靈活性改造，促

進新能源大規模發展。因此，預料內地將支持光伏行業在政策支持下會持續發展。



＊光伏裝備市場及進出口市場發展潛力龐大＊



中國國家住房和城鄉建設部及中國國家發改委早前發布《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，

明確指出至２０２５年，內地的新建公共機構建築及廠房屋頂的光伏覆蓋率要達至５０％，並在

現有公共建築屋頂加裝太陽能系統。同時，中國海關總署公布內地２０２２年全年出口的光伏組

件達１５４﹒８ＧＷ，按年急升７４％。當中，歐洲去年累計由中國進口的光伏組件達

８６﹒６ＧＷ，佔中國總出口組件的５６％，而且按年急升１１２％。在俄烏衝突下，歐洲急需

推動可再生能源，以免再陷入能源供應不穩的問題。因此，不論內地或海外，光伏裝備市場潛在

規模龐大。



＊總結＊



光伏佔內地發電量持續上升，而且行業獲得政府大力支持，加上大型企業及各省市加快採購

及安裝光伏設施等有利因素下，預料內地光伏行業發展具爆發潛力。



資料來源：中國電力企業聯合會、中國國家統計局、中國國家能源局、中國國家工信部、中國住

建部、中國國家發改委、中國海關總署

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與中國光伏行業的相關股份



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