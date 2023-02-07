【香港政情】李家超轉抵中東外訪第二站阿聯酋阿布扎比

《經濟通通訊社７日專訊》正在中東訪問的行政長官李家超轉抵外訪第二站阿聯酋的阿布扎

比，今日會與當地政商界領袖會面及考察當地企業。而在此之前，他昨天（６日）曾與沙特阿美

總裁會面，並向對方介紹可協助在港上市及發掘投資機會。

李家超昨日繼續在沙特阿拉伯的訪問行程。他早上與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西

姆．布代維會面，了解沙特阿拉伯在「一帶一路」倡議下所推行的大型基建計劃，雙方亦就共同

關注的議題交換意見。李家超表示，海灣阿拉伯國家是參與共建「一帶一路」的重要一員，香港

與海灣阿拉伯國家有不少加強雙方協作的空間。李家超其後出席ＬＥＡＰ ２０２３科技展，了

解來自不同國家及地區的企業在創新科技和人工智能等領域的最新發展。



＊香港是世界上最大的人民幣離岸樞紐＊



李家超出席科技展期間，與沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美的主席及行政總裁Ａｍｉｎ

Ｈ Ｎａｓｓｅｒ會面。李家超和團隊向他詳細介紹香港作為世界主要國際金融中心在「一國兩

制」及大灣區發展下的獨特優勢。香港亦可為沙特阿美提供全方位的金融和專業服務，包括協助

在港上市、處理資金安排和發掘投資機會。李家超亦指出香港是世界上最大的人民幣離岸樞紐，

在資產多元化及安全性方面可發揮積極作用。

下午，李家超一行與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Ａｂｄｕｌｌａｈ Ａｌｓｗａｈａ會

面，就香港與沙特阿拉伯如何在創新科技領域加強合作交換意見。其後，李家超亦與沙特阿拉伯

投資大臣Ｋｈａｌｉｄ Ａｌ－Ｆａｌｉｈ再次會面，就雙方關心議題作深入交流。（ｂｎ）

