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07/02/2023 09:11

【外圍經濟】彭博料澳央行今早將加息１５基點並結束利率上升周期

　　《經濟通通訊社７日專訊》澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）今早１１時３０分公布議息結果，《彭
博經濟》預期加息１５基點，將指標利率調高至３﹒２５厘，但指仍有加息２５基點的可能，同
時認為這是利率上升周期最後一次加息行動。
　　此外，彭博認為ＲＢＡ在５月份發布的季度預測，將會顯示更多跡象反映經濟增長放緩，通
脹風險減退，且足以結束緊縮貨幣政策。（ｐｃ）
　　

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