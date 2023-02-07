【外圍經濟】彭博料澳央行今早將加息１５基點並結束利率上升周期

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）今早１１時３０分公布議息結果，《彭
博經濟》預期加息１５基點，將指標利率調高至３﹒２５厘，但指仍有加息２５基點的可能，同
時認為這是利率上升周期最後一次加息行動。
此外，彭博認為ＲＢＡ在５月份發布的季度預測，將會顯示更多跡象反映經濟增長放緩，通
脹風險減退，且足以結束緊縮貨幣政策。（ｐｃ）
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