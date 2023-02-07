【外圍經濟】天然氣價格飆，加州州長冀聯邦政府調查是否市場操縱

《經濟通通訊社７日專訊》美國加州州長紐森（Ｇａｖｉｎ Ｎｅｗｓｏｍ）希望聯邦政府

的能源監管機構調查最近導致天價電費的天然氣價格上漲。

根據聲明，紐森要求聯邦能源監管委員會調查市場操縱、反競爭行為等是否推高了美國西岸

的天然氣成本。

根據南加州天然氣公司的數據，１月份南加州批發天然氣價格比去年同期高出５倍。

（ｒｃ）

