【外圍經濟】瑞信傳推遲發放獎金予部分管理層

《經濟通通訊社７日專訊》知情人士透露，瑞信推遲發放獎金給部分管理層的日期，在重組
其華爾街業務的過程中，勞資關係進一步緊張。
知情人士表示，這些管理層主要是董事總經理和總監級別的人士，他們在周一（６日）接到
通知，原定周二（７日）舉行的會議取消，討論獎金一事因而推遲。
瑞信發言人拒絕置評。（ｒｃ）
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