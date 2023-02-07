【企業盈警】榮陽實業（０２０７８）料去年虧損降至９７４０萬元

《經濟通通訊社７日專訊》榮陽實業（０２０７８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損約９７４０萬元，比２０２１年度虧損約３﹒４億元有所收窄。
該集團指，虧損下降主因毛利率持續改善；於澳洲經營之業務的海關退款增加；貿易應收款
項減值虧損轉回；銷售開支減少，但被確認投資物業公允價值虧損及確認物業、廠房及設備減值
虧損所抵銷。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
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