【企業盈警】榮陽實業（０２０７８）料去年虧損降至９７４０萬元

《經濟通通訊社７日專訊》榮陽實業（０２０７８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損約９７４０萬元，比２０２１年度虧損約３﹒４億元有所收窄。

該集團指，虧損下降主因毛利率持續改善；於澳洲經營之業務的海關退款增加；貿易應收款

項減值虧損轉回；銷售開支減少，但被確認投資物業公允價值虧損及確認物業、廠房及設備減值

虧損所抵銷。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

