《神州民企》融創中國（１９１８）１月銷售額７２億人幣跌７４％

《經濟通通訊社７日專訊》融創中國（０１９１８）公布，連同聯屬公司在內，１月銷售金
額約７２﹒３億元人民幣，比去年同期減少約７４﹒１％。
該集團指，１月銷售面積約５８﹒７萬平方米，每平方米銷售均價約１﹒２３萬元人民幣。
（ｗｈ）
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