《日入而息》軟銀減持商湯套現逾１億，百度推聊天機器人股價爆升

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

陳國基稱昨出入境人次２８萬，其中２２萬經陸路口岸；陳國基稱簡約公屋屬臨時性，促請社會

體諒支持興建；與內地相討優化黑碼安排，並派人助過關人士填寫健康申報

李家超轉抵中東外訪第二站阿聯酋阿布扎比

商湯科技（０００２０）與沙特企業簽約，就智慧城市、數字文娛等開展合作；軟銀減持商湯５

０００萬股，套現１﹒３８億元

全球央行官員將出席國際清算銀行下月在港會議

據報下月兩會將繼續閉環

德勤料本年度赤字１２５７億，倡派５０００元消費券

中國１月外匯儲備升至３１８４４億美元，連升四個月

北京市擬出台１７條措施支持電商平台經濟發展

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收７６點報２１２９８，ＡＩ聊天概念熱炒，百度飆逾１５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

陸股通三連流出滬指收升０﹒２９％，互聯網板塊領漲

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

接近１３５可買日圓

歐元最新報１﹒０７１１╱１７，日圓最新報１３１﹒８４╱８５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國泰君安（０２６１１）去年純利跌２３％至１１５億元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪（０１２１１）考慮歐洲建廠，冀於歐洲擁有穩固銷售

中國移動香港表示全力支援受土耳其地震影響的市民

商湯科技（０００２０）與沙特企業簽約，就智慧城市、數字文娛等開展合作；軟銀減持商湯５

０００萬股，套現１﹒３８億元

巨頭入局ＣｈａｔＧＰＴ，騰訊、阿里、華為申請「人機對話」專利

數碼通（００３１５）推限定優惠，新客選用指定５Ｇ服務享１３１４元月費回贈

百度（０９８８８）官宣表示文心一言具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力；百度類

ＣｈａｔＧＰＴ產品３月完成內測，命名ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ；百度已成功註冊「ＥＲＮＩＥ」

、「ＥＲＮＩＥＡＩ」等商標

第一太平（００１４２）旗下ＭＰＩＣ斥７﹒６億元購入菲國椰子產品商主要股權

工銀亞洲推「工銀智投資」手機應用程式優惠

聯交所表示本周四起昌興國際（００８０３）上市地位將予以取消

中國互聯網投資（００８１０）周五起股份簡稱更改為「中國鑄晨８１」

吉利汽車（００１７５）１月總銷量按年跌２９％至１０﹒３萬部

農業銀行（０１２８８）王敬東辭任監事長

中播數據（００４７１）將組合資公司，為菲律賓偏遠地區提供互聯網多媒體服務

中銀香港（０２３８８）電子利是派發總金額上升逾兩成

阿里巴巴（０９９８８）旗下巴基斯坦電商平台Ｄａｒａｚ裁員１１％

香港寬頻（０１３１０）為眼鏡８８集團及旗下品牌提供網絡基建服務

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東航（００６７０）預計２月底將恢復國際航線至６０條，復線航班集中在東南亞等

聯交所表示本周四起鮮馳達控股（０１１７５）上市地位將取消

滇池水務（０３７６８）羅雲被昆明市紀委調查，免除其執董等職務

遠洋集團（０３３７７）１月銷售額按年跌２６﹒７％

京西國際（０２３３９）位於英國盧頓廠房租約將於年底屆滿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國燃氣（００３８４）冀最快今年第四季分拆旗下增值服務業務上市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全國人大財經委建議加快城市房地產管理法修法進程

中國海關總署與澳門海關簽署ＡＥＯ互認安排

貝恩表示去年中國奢侈品銷售跌１０％，結束五年高增長

深圳表示制定深圳特色直播銷售員人才職業技能要求

國家郵政局表示打擊洩露、買賣寄遞服務用戶信息等行為

國資委表示加大國防軍工、糧食能源等重點安全領域布局

人行３９３０億逆回購利率持平，今淨回籠７８０億

上海表示到２０３５年上海現代農業園總產值將超百億元

４０企業去年終止上海科創板ＩＰＯ，過半涉財務核查

工信部料今年新能源汽車產銷保持較快增長態勢

中央印發《質量強國建設綱要》提升中國品牌實力

磐京基金遭立案調查，盤京投資緊急發聲明撇清關係

河南支持新能源汽車消費，加快公共領域車輛綠色替代

保利發展近２３億轉讓１２個碧桂園合作項目公司股權

內地專家料除一線城市外，其他城市或全面取消限購

旅遊城市度假房小爆發：樓盤成交大漲９倍

河南表示首批保交樓專項借款項目計劃１０月底前交付

萬達成功發行今年第二筆美元債，據報獲歐洲資金認購

中紀委表示去年７７名廳局級及以上幹部遭處分

原董事長沈仁康受查，浙商銀行表示經營狀況不受影響

財新表示浙商銀行前高管受查，涉表內外激進擴張引風險

內地提前還貸潮續湧現，有銀行推出提前還貸貸款產品

北京銀行與北京市文物局簽署戰略合作協議

試種轉基因粟米未向當局報告，大北農被要求停止試驗

人保壽險要求全員背誦董事長金句並考試，遭官媒批評

北京市擬出台１７條措施支持電商平台經濟發展

繼抖音超市後，據報抖音將於下月上線外賣服務

中國１月外匯儲備升至３１８４４億美元，連升四個月

廣東表示２０３０年目標新能源交通工具比例達四成

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒０５％，報１５４００﹒９１點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄烏開戰近１年，美擬徵２００％關稅封殺俄羅斯鋁業

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＦＴＸ創辦人保釋期間不得使用加密應用程式

天然氣價格飆，加州州長冀聯邦政府調查是否市場操縱

彭博料澳央行今早將加息１５基點並結束利率上升周期

拜登國情咨文料推億萬富翁稅，耶倫承認通脹仍太高

日名義薪酬近２６年最快速度上漲，市場憂央行政策變

澳洲央行加息２５個基點，符合經濟師預期

瑞信傳推遲發放獎金予部分管理層

美德州奧斯汀置業者需１３年才儲夠首期，略低於紐約

美股料見頂，９億美元流入納指一百反向ＥＴＦ創新高

英國最快６至１０年後推出數碼貨幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國外交部表示被擊落無人飛艇屬中國，將維護自身權益

外電表示所羅門群島罷免批評中所關係的馬萊塔省省長

拜登稱氣球事件不會削弱中美關係

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《通關復常》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

酒店業表示通關首日生意增幅不大，冀五一長假時好轉

陳國基稱昨出入境人次２８萬，其中２２萬經陸路口岸

香港內地全面通關，截至昨晚八時逾２４萬人次出入境

香港哥爾夫球會將舉辦亞洲巡迴賽分站賽等三項賽事

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全球央行官員將出席國際清算銀行下月在港會議

據報下月兩會將繼續閉環

李家超轉抵中東外訪第二站阿聯酋阿布扎比

陳國基稱簡約公屋屬臨時性，促請社會體諒支持興建；與內地相討優化黑碼安排，並派人助過關

人士填寫健康申報

何永賢稱簡約公屋可令社區共贏，三次放棄公屋揀樓便要搬走

發展局期望環保團體實事求是，就交椅洲人工島項目提出意見

金管局表示１月底官方外匯儲備資產增至４３６９億美元

本港去年食肆總收益價值跌６﹒４％，單第四季升１﹒６％

德勤料本年度赤字１２５７億，倡派５０００元消費券

加拿大延長港人申請工作簽證期限，並放寬要求

深股通全日用近２５億元，外資連續三日淨流出；滬股通額度全日用逾８億元，外資淨流出近３

９億元

Ｍｏｘ推定存服務，新客可享１０％定存利率限時優惠

南商推月月賞１３個月３﹒９８厘，Ｍｏｘ１０厘吸客

大新銀行表示夥拍更多內地銀行提供南北向通服務

證監會向金瑞期貨香港罰款４８０萬元，因違反打擊洗錢等規定

ＧＵＭ表示１月回報創史上最佳開局，人均賺近１﹒５萬元

渣打馬拉松確診跑手需憑醫生紙申請退款

港大醫學院表示本港逾４５％人口曾感染Ｏｍｉｃｒｏｎ

Ｂｌａｃｋｐａｎｄａ獲Ａ輪融資１５００萬美元，基滙資本等領投

屈臣氏冀未來海灣阿拉伯國家地區可達１００家分店規模

卓悅創辦人葉俊亨妻兒今被頒令破產

測量師學會表示簡約公屋期限僅５年，對啟德樓價影響不大

知名學術期刊《科學》等禁止將ＣｈａｔＧＰＴ列為論文合著者

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

