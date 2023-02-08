《國金頭條》鮑威爾未發出更鷹派信號，科技股領漲納指反彈２％

《經濟通通訊社８日專訊》雖然就業數據強勁，但美國聯儲局主席鮑威爾在周二（７日）的

最新講話中，並沒有表現出更鷹派的姿態，美股收高。微軟和谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ

Ｉｎｃ。等科技股大漲，推動納指反彈２％。

納指漲２２６﹒３４點，收１２１１３﹒７９點。標普５００漲５２﹒９５點，或

１﹒２９％，收４１６４點。道指漲２６５﹒６７點，或０﹒７８％，收３４１５６﹒６９點。

微軟上漲４﹒２０％。Ａｌｐｈａｂｅｔ上漲４﹒６１％。

鮑威爾表示，如果就業數據持續強勁，有必要通過進一步升息來給通脹降溫，利率峰值可能

需要達到比先前預期更高的水平。

華爾街分析指，鮑威爾的講話與上周相比大同小異，市場預期聯儲局可能還會有１次或２次

加息，之後會暫停。投資者還將密切關注美國總統拜登當地時間周二晚間，對國會發表的國情咨

文演講。



＊美元自１個月高位回落＊



紐約尾盤，美匯指數自１個月高位回落，跌０﹒２２％，或１０３﹒３９。美元兌日圓貶

１﹒２％，至１３１﹒０７。澳洲央行升息至３﹒３５厘，澳元兌美元上漲０﹒９％至

０﹒６９４２。美元走軟，金價上漲，紐約期金升０﹒３％，至每盎司１８８４﹒８０美元。

隨著投資者對中國需求前景的信心增強，沙特阿美宣布上調３月裝船運往亞洲的石油售價，

油價創下自１１月初以來的最大漲幅。紐約期油漲３﹒０３美元，報每桶７７﹒１４美元。布蘭

特期油漲２﹒７０美元，報每桶８３﹒６９美元。（ｊｆ）

