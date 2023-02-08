《出旗制勝－麥穎儀》美團（０３６９０）早段急挫，失守上月低位

《出旗制勝》上周四（２日）至本周一（６日）恒指連跌三日，２０天線水平失守，上日（

周二）略微靠穩，衝高２９０點至約２１５００點水平回落，升幅收窄，技術走勢上５０天線剛

好升穿２５０天線。今早（８日），恒指維持於約２１３００點水平附近好淡爭持。投資者如看

好恒指，或可留意恒指牛６９６８７，收回價２０５００點，槓桿比率２３﹒４倍，換股比率

１００００兌１，２０２５年１２月３０日到期；如看淡，或可留意恒指熊５２１５１，收回價

２２０００點，槓桿比率２５倍，換股比率１００００兌１，２０２５年１２月３０日到期。

美團（０３６９０）今早股價低開近３％後，跌幅擴大，一度急瀉逾９％，失守上月區間低

位１５９元位置。有報道指字節跳動旗下抖音將於３月上線全國外賣服務，不過其後遭抖音方面

否認。花旗認為市場關注美團或面臨抖音競爭，但仍決定開啟９０天正面催化觀察。投資者如看

好美團，或可留意美團購２８８３８，行使價１８８﹒９８元，實際槓桿８﹒６倍，換股比率

１００兌１，２０２３年４月２７日到期；如看淡，或可留意美團沽２８８４０，行使價

１２２﹒７８元，實際槓桿３﹒３倍，換股比率１００兌１，２０２３年７月２８日到期。

滙豐（００００５）上月股價節節上升，在到達約５８元水平後升勢有所放緩，上周五（３

日）回試２０天線水平獲承接。今早回復升勢，再上試５８元水平，一度升約２﹒７％。花旗２

月６日發報告指，香港銀行股年初至今上升了１４％，主要受到內地更廣泛重新開放所支持。由

於估值更為吸引，加上資本回報上升空間及盈利能力改善，匯豐股價表現跑贏本地同業。花旗繼

續視匯豐為行業首選，認為集團今年將提供更好的資本回報上行空間，並有強勁盈利增長，將其

股份目標價由５２﹒８元上調至６２﹒９元。投資者如看好匯豐，或可留意匯豐購１２４０４，

行使價６５﹒８８元，實際槓桿１４倍，換股比率１０兌１，２０２３年７月２８日到期；如看

淡，或可留意匯豐沽１２４０６，行使價５０元，實際槓桿６﹒９倍，換股比率１０兌１，

２０２３年７月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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