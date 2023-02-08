《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨２１７０４為好淡雙方必爭之地

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和向好。恒指期貨連跌三個交易日，於陰陽燭日線圖上連續錄得三支陰燭後，昨天（７日）

市況回升，價位曾高見２１５５１。上月３１日低位２１７０４為即市重要阻力位，若被升越，

即代表自上月３０日高位２２７４８起的跌浪不可能被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ

－ｖ五個浪。這點是非常重要的，因這代表即使整個短期調整浪可被細分為低一級的（ａ）－

（ｂ）－（ｃ）三個浪，亦不會屬於「之字形」。

須知「之字形」與「正常╱不規則平勢形」的重大分別，在於前者的（ｃ）浪底多遠低於

（ａ）浪底，而（ｂ）浪反彈的幅度不大。由此可見，２１７０４會是好淡雙方必爭之地，將決

定本周末前港股能否進一步反彈。本欄擬決看清楚（ｂ）浪或（ａ）－ｉｖ浪的反彈力度後，才

為中長線入市補回早前沽出走位的現貨作部署。投機方面，無論是造好或造淡，現均皆宜縮減注

碼，以策安全。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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