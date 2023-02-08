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即市新聞

08/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨２１７０４為好淡雙方必爭之地

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向好。恒指期貨連跌三個交易日，於陰陽燭日線圖上連續錄得三支陰燭後，昨天（７日）
市況回升，價位曾高見２１５５１。上月３１日低位２１７０４為即市重要阻力位，若被升越，
即代表自上月３０日高位２２７４８起的跌浪不可能被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ
－ｖ五個浪。這點是非常重要的，因這代表即使整個短期調整浪可被細分為低一級的（ａ）－
（ｂ）－（ｃ）三個浪，亦不會屬於「之字形」。
　　須知「之字形」與「正常╱不規則平勢形」的重大分別，在於前者的（ｃ）浪底多遠低於
（ａ）浪底，而（ｂ）浪反彈的幅度不大。由此可見，２１７０４會是好淡雙方必爭之地，將決
定本周末前港股能否進一步反彈。本欄擬決看清楚（ｂ）浪或（ａ）－ｉｖ浪的反彈力度後，才
為中長線入市補回早前沽出走位的現貨作部署。投機方面，無論是造好或造淡，現均皆宜縮減注
碼，以策安全。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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